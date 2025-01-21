Готовится яичный скрамбл очень просто и быстро, достаточно заглянуть в рецепт и приготовить все шаг за шагом. Рецептом скрамбла делится 24 Канал со ссылкой на ОГО.
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Скрамбл – рецепт
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– соль, перец – по своему вкусу;
– 1 помидор – по желанию.
Приготовление:
- В миске разбейте яйца и взбейте их до однородной консистенции. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковородку и смажьте ее небольшим количеством масла.
- Вылейте яйца на горячую сковородку. Если используете помидор, выложите кусочки сверху.
- Когда яйца начнут сгущаться, перемешивайте их или осторожно формируйте скрамбл вилкой до готовности.
Подайте блюдо сразу – оно прекрасно подходит горячим.
Приятного аппетита!
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