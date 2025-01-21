Готовится яичный скрамбл очень просто и быстро, достаточно заглянуть в рецепт и приготовить все шаг за шагом. Рецептом скрамбла делится 24 Канал со ссылкой на ОГО.

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Скрамбл – рецепт

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– соль, перец – по своему вкусу;

– 1 помидор – по желанию.

Приготовление:

В миске разбейте яйца и взбейте их до однородной консистенции. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Разогрейте сковородку и смажьте ее небольшим количеством масла.

Вылейте яйца на горячую сковородку. Если используете помидор, выложите кусочки сверху.

Когда яйца начнут сгущаться, перемешивайте их или осторожно формируйте скрамбл вилкой до готовности.

Подайте блюдо сразу – оно прекрасно подходит горячим.

Приятного аппетита!

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