24 Канал со ссылкой на инстаграм Кус Кус делится рецептом омлета с овощами и грибами. Подавать готовое блюдо к столу лучше сразу же, пока оно не остыло.
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Омлет с овощами и грибами
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 4 шампиньона;
– 3 помидора черри;
– 1/4 болгарского перца (красный);
– 30 – 40 миллилитров молока;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте четверть болгарского перца тонкими полосками, а шампиньоны – пластинками. Обжарьте их на разогретой сковороде с оливковым маслом в течение 7 – 10 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Отделите желтки от белков. Желтки смешайте молоком, взбейте до однородности, а белки взбейте со щепоткой соли до рыхлой пены. Осторожно соедините белки с желтками, медленно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом, влейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока омлет не поднимется и не образуется внизу золотистая корочка.
- Выложите обжаренные овощи, грибы и четвертинки помидоров черри на одну половину омлета. Сложите его пополам, накройте крышкой и готовьте еще 2 – 3 минуты.
- Переверните на тарелку, и омлет готов.
Приятного аппетита!
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