24 Канал со ссылкой на инстаграм Кус Кус делится рецептом омлета с овощами и грибами. Подавать готовое блюдо к столу лучше сразу же, пока оно не остыло.

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Омлет с овощами и грибами

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 4 шампиньона;

– 3 помидора черри;

– 1/4 болгарского перца (красный);

– 30 – 40 миллилитров молока;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте четверть болгарского перца тонкими полосками, а шампиньоны – пластинками. Обжарьте их на разогретой сковороде с оливковым маслом в течение 7 – 10 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

Отделите желтки от белков. Желтки смешайте молоком, взбейте до однородности, а белки взбейте со щепоткой соли до рыхлой пены. Осторожно соедините белки с желтками, медленно перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом, влейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока омлет не поднимется и не образуется внизу золотистая корочка.

Выложите обжаренные овощи, грибы и четвертинки помидоров черри на одну половину омлета. Сложите его пополам, накройте крышкой и готовьте еще 2 – 3 минуты.

Переверните на тарелку, и омлет готов.

Приятного аппетита!

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