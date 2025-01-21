Готується яєчний скрамбл дуже просто і швидко, достатньо зазирнути в рецепт і приготувати все крок за кроком. Рецептом скрамблу ділиться 24 Канал з посиланням на ОГО.
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Скрамбл – рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– сіль, перець – до свого смаку;
– 1 помідор – за бажанням.
Приготування:
- У мисці розбийте яйця та збийте їх до однорідної консистенції. Додайте сіль і перець на смак, ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковорідку та змастіть її невеликою кількістю олії.
- Вилийте яйця на гарячу сковорідку. Якщо використовуєте помідор, викладіть шматочки зверху.
- Коли яйця почнуть згущуватися, перемішуйте їх або обережно формуйте скрамбл виделкою до готовності.
Подайте страву одразу – вона чудово смакує гарячою.
Смачного!
А ви знаєте: який інгредієнт додати в яєчню, щоб зробити її "пишною".