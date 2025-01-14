Однак у більшості випадків яєчний скрембл виходить занадто плоским. Річ у тім, що багато хто не знає про необхідність використання важливого додаткового інгредієнта, розповідає 24 Канал з посиланням на Useti.

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Що додати до яєчної маси для "пишності"

На кухні багато кулінарів-аматорів часто дотримуються базового підходу при приготуванні яєчні. Зазвичай вони починають зі збивання сирих яєць виделкою або віночком перед тим, як додати до суміші сіль.

У кулінарній підказці для досягнення оптимального результату експерти рекомендують додавати до суміші перед збиванням пару ложок звичайної холодної води. Цей крок має вирішальне значення для покращення текстури та консистенції кінцевої страви.

Додавати сіль до суміші слід лише після того, як яйця та вода ретельно змішані в однорідну суміш.

Тоді можна виливати рідку суміш на розігріту сковорідку – в результаті вийде неймовірно пишна і смачна яєчня на сніданок.

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