Зазвичай ароматні вареники готують з такими інгредієнтами, як картопля, вишня, сир та м'ясо, а доповнюють це все сметаною. Щоб вареники були по-справжньому смачними важливо знати, як їх правильно готувати і скільки часу варити. На ці питання сьогодні дає відповідь 24 Канал.

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Скільки часу варити вареники з м'ясом

На час приготування вареників може впливати кілька ключових факторів, серед яких найбільш значущим є товщина тіста. Тонше тісто скорочує час приготування.

Крім того, важливу роль відіграє начинка. Вареники з начинкою із заздалегідь приготованих інгредієнтів потребують менше часу у киплячій воді, оскільки вариться лише тісто. І навпаки, вареники з сирою начинкою потребують більшого часу для варіння.

Для готових вареників процес варіння починається з моменту закидання їх у киплячу воду, а відлік часу ведеться з моменту, коли вони спливають на поверхню.

Вареники з картоплею варяться 5 хвилин, оскільки начинка вже готова, й зваритися повинне лиш тісто. Популярною начинкою є і м'ясо – такі пироги треба варити трохи довше, адже фарш сирий. Для повної готовності вареникам з м'ясом буде достатньо 10 хвилин, якщо варити їх на повільному вогні. Тоді, коли газ сильніший – 7 хвилин.

Скільки варити вареники з різними начинками

З капустою і грибами – 12 – 15 хвилин.

– 12 – 15 хвилин. З сиром – 5 – 7 хвилин, але якщо в начинку додавали борошно або манку, то на 5 хвилин довше.

– 5 – 7 хвилин, але якщо в начинку додавали борошно або манку, то на 5 хвилин довше. З вишнею – 10 – 12 хвилин до моменту, коли тісто повністю звариться.

До слова: як варити заморожені вареники і скільки часу.