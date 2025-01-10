Щоб м'ясо після заморожування залишалося смачним, соковитим і безпечним, важливо знати кілька правил. Як правильно морозити м'ясо та скільки його можна зберігати, розповідає 24 Канал з посиланням на Експерт.

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Як правильно морозити м'ясо

Обирайте свіже м'ясо

Експерти наголошують, що заморожувати слід лише свіже м'ясо без будь-яких ознак псування. Вони рекомендують поміщати м'ясо в морозильну камеру якомога швидше після покупки, щоб забезпечити оптимальне збереження якості.

Підготовка перед заморожуванням

Очищення. Видаліть зайвий жир, кістки або плівки, які можуть зіпсуватися під час зберігання.

Розділення на порції. Наріжте м'ясо на зручні шматки – це дозволить розморожувати тільки потрібну кількість, не порушуючи цілісність інших частин.

Правильна упаковка

Щоб зберегти якість м'яса та запобігти його псуванню, рекомендують вакуумне пакування як найефективніший метод захисту від доступу повітря та утворення кристалів льоду.

Для тих, хто не має доступу до вакууматора, альтернативним рішенням є надійне загортання м'яса в харчову плівку, а потім поміщення його в поліетиленовий пакет або контейнер.

А для того, щоб запобігти перевищенню терміну придатності замороженого м'яса, слід чітко вказувати дату заморожування на упаковці.

Температура морозильної камери

Оптимальна температура для заморожування м'яса – -18 градусів за Цельсієм або нижче. При такій температурі продукт зберігається довше і залишається безпечним для вживання.

Скільки можна зберігати заморожене м'ясо

Червоне м'ясо: зберігається до 12 місяців.

зберігається до 12 місяців. Курятина: не більше 9 місяців.

не більше 9 місяців. Фарш: рекомендовано вжити протягом 3 – 4 місяців.

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