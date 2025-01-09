Мити гречку – треба. Чому гречку слід промивати перед варінням, і як правильно це робити, розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Чи треба мити гречку перед варінням

Експерти наголосили на важливості миття гречки перед приготуванням. Вони попереджають, що наявність сміття та дрібних камінців у крупі може становити ризик для здоров'я. Крім того, немита гречка може суттєво змінити смак кінцевої страви.

Також гречка містить фітинову кислоту – сполуку, яка не засвоюється організмом і може перешкоджати засвоєнню необхідних мікроелементів. Як наслідок, якщо не мити крупу перед вживанням, це може знизити її поживну цінність.

Як правильно мити гречку

Щоб забезпечити оптимальну чистоту, промийте крупу під холодною проточною водою, поки рідина в каструлі не стане повністю прозорою.

При цьому не варто замочувати кашу. Щоб підсилити смак кінцевої страви, рекомендують підсмажити гречку на сковорідці перед приготуванням.

Промивайте так:

Висипте один стакан крупи в друшляк;

5 хвилин промивайте її під проточною теплою водою, перемішуючи руками.

Висипте в каструлю;

Залийте двома склянками води;

Поставте на повільний вогонь і накрийте кришкою.

До слова, перемішувати гречку в процесі варіння не варто – крупа вбере в себе воду і розбухне самостійно. Коли побачите, що рідини в каструлі немає, вогонь можна вимикати.

Якщо все зробити правильно, у вас вийде смачна та розсипчаста каша з ніжним горіховим смаком.

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