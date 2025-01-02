24 Канал з посиланням на ElegantWoman розповідає 5 секретів приготування ідеального рису, які знають лише шеф-кухарі. Користуйтеся ними й рис більше не буде кашею.

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Як приготувати розсипчастий рис

Правильно вибирайте каструлю

Приготування будь-якої страви слід розпочинати з вибору посуду. Фахівці не радять використовувати емальований посуд для приготування рису, оскільки він не дає бажаної розсипчастої текстури. Крім того, їжа в ньому завжди пригорає.

Натомість кулінари рекомендують обирати сталеві або чавунні каструлі з товстим дном, які забезпечують кращий розподіл тепла та покращують результати приготування.

Дотримуйтеся співвідношення води та крупи

Експерти розвінчали поширену помилку щодо потреби у воді. Всупереч інструкціям на деяких упаковках рису, які пропонують співвідношення 100 грамів рису на 1 літр води, оптимальне співвідношення насправді становить 1:1.

Кухарі підкреслюють, що дотримання цього точного виміру має вирішальне значення для досягнення бажаної текстури рису. Використання надлишку води може призвести до того, що в результаті замість ідеально приготованих зерен вийде рисова каша.

Готуйте рис до варіння

У багатьох азійських країнах поширеною практикою є багаторазове промивання рису перед приготуванням, а в деяких домогосподарствах його промивають до 7 разів. Цей крок є дуже важливим, оскільки рис часто покривають тальком і глюкозою, щоб подовжити термін його зберігання.

Крім того, упаковка може містити бруд і сміття. Експерти рекомендують промивати рис від 5 до 10 разів, поки вода не стане прозорою, що забезпечить чистіший і здоровіший процес приготування.

Варіть лише на повільному вогні

Тут все просто: крупі потрібен час, щоб увібрати вологу. Якщо варити рис на середньому або великому вогні, то смачною страва не вийде.

Не мішайте рис у процесі приготування

У кулінарній пораді, якою поділився професійний шеф-кухар, було виявлено, що після того, як підсолена вода з рисом закипить, помішувати його не потрібно. Багато господинь зазвичай помішують рис кожні 2 – 3 хвилини, що може порушити процес приготування.

Натомість шеф-кухар радить дати рису спокійно зваритися, а коли він повністю звариться, залишити відпочити під закритою кришкою протягом 10 – 15 хвилин, перш ніж перемішувати.

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