Не біда – є лайфхак. Як правильно почистити та красиво подати авокадо на стіл, розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогера @andreyoungchef.

Читайте також Альтернатива червоній ікрі є: 5 ідей замінити "королеву столу" Як гарно почистити та подати авокадо Розріжте фрукт навпіл та звільніть його від кісточки. Зніміть шкірку руками. Наріжте тоненькими слайсами. Подаємо авокадо красиво: дивіться відео Руками надайте слайсам авокадо форму троянди, загортаючи їх всередину. Полийте оливковою олією, додайте сіль, перець та прикрасьте кунжутом. Готово! А ви знаєте? Скільки часу можна зберігати варені яйця в холодильнику.