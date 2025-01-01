Не біда – є лайфхак. Як правильно почистити та красиво подати авокадо на стіл, розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогера @andreyoungchef.
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Як гарно почистити та подати авокадо
- Розріжте фрукт навпіл та звільніть його від кісточки.
- Зніміть шкірку руками.
- Наріжте тоненькими слайсами.
Подаємо авокадо красиво: дивіться відео
- Руками надайте слайсам авокадо форму троянди, загортаючи їх всередину.
- Полийте оливковою олією, додайте сіль, перець та прикрасьте кунжутом.
Готово!
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