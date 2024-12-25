Чим можна замінити смачну розкіш, щоб було не гірше, а навіть смачніше, розповідає 24 Канал з посиланням на finedininglovers. Кожна з замін не поступається розкішній королеві столу.
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Чим замінити червону ікру
- Червона риба – кета чи горбуша. Можна подрібнити ножем чи пропустити на м'ясорубку.
- "Соєві перлини". Крихітні добірні соєві кульки, які варять і зазвичай продають у банках, в олії, або ароматизують спеціями чи васабі.
- Ікра оселедця. Має насичений оригінальний кисло-солодкий смак. Подають в олії та супроводжують лимоном.
- Ікра морської риби. Найпоширеніша – ікра товстої риби, яка може бути червоною чи чорною.
- Ікра горбуші. Яскраво виражений смак і помірна жирність, що не поступається осетровій ікрі.
А ви знаєте: як підібрати якісну червону ікру, а не желатин.