Чим можна замінити смачну розкіш, щоб було не гірше, а навіть смачніше, розповідає 24 Канал з посиланням на finedininglovers. Кожна з замін не поступається розкішній королеві столу.

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Чим замінити червону ікру

Червона риба – кета чи горбуша. Можна подрібнити ножем чи пропустити на м'ясорубку.

"Соєві перлини". Крихітні добірні соєві кульки, які варять і зазвичай продають у банках, в олії, або ароматизують спеціями чи васабі.

Ікра оселедця. Має насичений оригінальний кисло-солодкий смак. Подають в олії та супроводжують лимоном.

Ікра морської риби. Найпоширеніша – ікра товстої риби, яка може бути червоною чи чорною.

Ікра горбуші. Яскраво виражений смак і помірна жирність, що не поступається осетровій ікрі.

А ви знаєте: як підібрати якісну червону ікру, а не желатин.