Важливо врахувати, що правильне зберігання яєць може суттєво впливати на їхню свіжість та безпеку для споживання. Скільки часу можна зберігати варені яйця в холодильнику, розповідає 24 Канал.

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Як довго можна зберігати в холодильнику варені яйця

Зварені яйця зі шкаралупою

Експерти рекомендують зберігати варені яйця в шкаралупі в холодильнику протягом 4 – 7 днів. Щоб забезпечити їх довговічність, люди повинні дати яйцям охолонути до кімнатної температури, перш ніж перекладати їх у герметичний контейнер. Дуже важливо уникати контакту яєць з холодною водою, оскільки пориста шкаралупа може сприяти розмноженню бактерій всередині яйця.

Ніколи не перевищуйте 1-тижневий термін зберігання для яєць зі шкаралупою, щоб гарантувати їхню безпеку.

Очищені від шкаралупи яйця

Очищені яйця мають коротший термін зберігання і схильні до висихання. Для забезпечення оптимального зберігання рекомендується підтримувати їх у вологому стані.

Після охолодження до кімнатної температури очищені яйця слід помістити в герметичний контейнер і накрити вологопоглинальним папером. Крім того, їх можна зберігати в місткості з водою, хоча для забезпечення безпеки та якості дуже важливо щодня міняти воду.

Очищені яйця не рекомендується зберігати більш як 2 дні після приготування, якщо вони були занурені у холодну воду.

Як перевірити, чи яйце ще придатне для вживання

Поставте яйце в салатницю чи іншу глибоку місткість із водою. Виміряйте його свіжість залежно від положення:

якщо яйце залишається на дні, воно ще свіже;

стоїть вертикально – краще споживати його якнайшвидше;

підіймається до поверхні – ймовірно, зіпсувалося.

Також не забудьте перевірити термін придатності на упаковці.

А ви знаєте: які продукти не можна зберігати в холодильнику.