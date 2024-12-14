Вони можуть чорніти та втрачати не тільки привабливий вигляд, а й ставати шкідливими для вживання. 24 Канал з посиланням на Glamour називає продукти, які не можна тримати у холодильнику.

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Які продукти не можна зберігати в холодильнику

Хліб

Дослідження показують, що хліб швидше псується в холодильнику порівняно з кімнатною температурою.

Експерти рекомендують зберігати хліб у закритій хлібниці з шаром солі на дні, щоб захистити його від шкідливих бактерій і плісняви.

Шоколад

В шоколаді, який піддається впливу низьких температур, часто утворюється конденсат, що негативно впливає як на смак, так і на зовнішній вигляд. Це може призвести до швидшого псування шоколаду після його повернення в тепліше середовище.

Оливкова олія

Оливкова олія може зазнавати структурних змін під впливом температурних коливань. Цей процес призводить до утворення осаду, який може негативно вплинути на зовнішній вигляд і смак олії, а також зменшити її корисні властивості. Ці зміни можуть призвести до скорочення терміну зберігання продукту.

Гірчиця

Гірчиця та гострі соуси не отримують користі від зберігання в холодильнику. Ці популярні продукти містять консерванти, які дозволяють їм зберігатися до року без шкоди для якості. Так, їх зберігання в холодильнику може бути непотрібним і призвести до марної трати місця.

Тропічні фрукти та овочі

Тропічні фрукти швидше псуються в холодному середовищі. Цей процес псування ще більше прискорюється, коли ці фрукти зберігаються поруч з яблуками, абрикосами, сливами, грушами, персиками та іншими сортами, які виділяють природний газ, що прискорює дозрівання.



Тропічні фрукти не варто зберігати у холодильнику / Фото Unsplash

Щоб продовжити свіжість тропічних фруктів, бажано зберігати їх у прохолодному, темному і добре провітрюваному приміщенні.

Експерти підкреслюють вплив низьких температур і на коренеплоди та овочі. Такі умови можуть призвести до перетворення крохмалю на цукор, що прискорює процес гниття. Крім того, листова зелень має тенденцію швидко втрачати вологу в холодильнику, що призводить до в'янення.

Щоб зберегти її свіжість, рекомендується зберігати зелень у вертикальному положенні в склянці з водою, подібно до букета квітів. Дослідження також вказує на те, що зберігання цибулі та часнику в холодному середовищі може порушити їхню структуру, зменшити їхні корисні властивості та свіжість. Також їхній сильний запах може проникати в холодильник, впливаючи на якість інших продуктів, що зберігаються поруч.

Так що неправильне застосування потрібних речей може пошкодити не тільки вашому гаманцю, але і здоров'ю.

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