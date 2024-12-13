В каструлю потрібно закладати особливі інгредієнти, щоб все вийшло вдало, смачно та прозоро. 24 Канал з посиланням на Glamour розповідає подробиці процесу приготування прозорого холодцю.

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Як варити холодець, щоб був прозорим

Щоб отримати апетитний прозорий бульйон, дотримуйтесь кількох правил при варінні бульйону. Ось що зробити, щоб холодець був прозорим:

Замочіть м'ясо. Перед варінням м'яса залийте його холодною водою і залиште настоюватися на 3 – 5 годин. Потім ретельно його промийте і тільки потім заливайте водою для холодцю.

Для ідеально прозорого холодцю з м'яса зніміть шкіру і зріжте великі ділянки жиру. Також бажано не класти трубчасті кістки.

Злийте перший бульйон після закипання. Також промийте м'ясо і каструлю, в якій воно варилося, щоб змити зайвий білок. Потім залийте свіжу воду. Під час другого варіння обов'язково знімайте піну з холодцю шумівкою.

Другий бульйон варіть на невеликому вогні. Це важлива порада про те, як зробити холодець прозорим. Бульйон не повинен інтенсивно вирувати. Не варто збільшувати вогонь, щоб швидше приготувати страву. Варіть холодець 5 – 7 годин.

Додайте овочі та спеції вчасно. Цибулю, моркву і селеру кладуть в каструлю за годину до закінчення варіння, а сіль, перець горошком і лавровий лист – за пів години.

Після варіння процідіть бульйон через кілька шарів марлі. У миску для застигання викладіть нарізані шматочками м'ясо, овочі, яйця і зелень. Потім залийте процідженим бульйоном і залиште для охолодження.

Правильний холодець вариться довго, проте виходить апетитним і прозорим.

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