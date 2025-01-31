24 Канал предлагает классику: тыквенную кашу на молоке с добавлением риса. Это питательное блюдо называют полезным началом дня, что привлекает тех, кто ищет не только вкуса, но и пользы от утреннего приема пищи.
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Тыквенная каша с рисом на молоке
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 220 граммов тыквы;
– 150 миллилитров молока;
– 50 миллилитров воды;
– 50 граммов круглого риса;
– 1 столовая ложка сахара;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками.
- Переложите в кастрюлю, влейте воду, накройте крышкой, доведите до кипения. Тогда огонь уменьшите до минимального и тушите тыкву 10 минут.
- После того, как тыква станет мягкой, влейте молоко, всыпьте соль и сахар. Можете по желанию добавить корицу, ваниль или мускатный орех.
- Доведите до кипения, затем рассыпьте рис равномерно по поверхности, не перемешивая. Оставьте в таком виде и варите до готовности риса примерно 30 минут под закрытой крышкой на минимальном огне.
- Когда каша тыквенная с рисом на молоке будет готова, кусочки тыквы можете размять ложкой в пюре или оставить так – на ваше усмотрение.
Приятного аппетита!
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