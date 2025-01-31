24 Канал предлагает классику: тыквенную кашу на молоке с добавлением риса. Это питательное блюдо называют полезным началом дня, что привлекает тех, кто ищет не только вкуса, но и пользы от утреннего приема пищи.

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Тыквенная каша с рисом на молоке

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 220 граммов тыквы;

– 150 миллилитров молока;

– 50 миллилитров воды;

– 50 граммов круглого риса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками.

Переложите в кастрюлю, влейте воду, накройте крышкой, доведите до кипения. Тогда огонь уменьшите до минимального и тушите тыкву 10 минут.

После того, как тыква станет мягкой, влейте молоко, всыпьте соль и сахар. Можете по желанию добавить корицу, ваниль или мускатный орех.

Доведите до кипения, затем рассыпьте рис равномерно по поверхности, не перемешивая. Оставьте в таком виде и варите до готовности риса примерно 30 минут под закрытой крышкой на минимальном огне.

Когда каша тыквенная с рисом на молоке будет готова, кусочки тыквы можете размять ложкой в пюре или оставить так – на ваше усмотрение.

Приятного аппетита!

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