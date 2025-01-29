Для вкусного результата этот продукт требует длительного замачивания. Но, существует немало способов, помогающих сварить горох быстрее – как с замачиванием, так и без. Сколько времени надо варить желтый горох и как это делать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Мир Советов.

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Сколько варить желтый горох

На время варки гороха существенно влияют такие факторы, как предварительное замачивание, а также конкретный сорт и вид гороха – цельный он или колотый.

В кастрюле: время варки гороха в среднем составляет 1 – 2 часа . С замачиванием (на 8 – 10 часов) цельный горох необходимо варить 1 – 1,5 часа, а измельченный 45 – 60 минут. Без замачивания измельченный горох нужно варить 1 – 1,5 часа после закипания воды в кастрюле.



время варки гороха в среднем составляет 1 – 2 часа (на 8 – 10 часов) цельный горох необходимо варить 1 – 1,5 часа, а измельченный 45 – 60 минут. измельченный горох нужно варить 1 – 1,5 часа после закипания воды в кастрюле. В супе: при варке горохового супа горох варят 1 – 1,5 часа (с предварительным замачиванием минимум на 2 часа) или 1,5 – 2 часа без замачивания.



Сколько варить желтый горох / Pexels

Как быстро сварить горох в кастрюле

Горох следует сначала промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. После этого горох залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 1 час. Для тех, кто имеет больше времени, рекомендуется удлинить период замачивания.

По истечении часа воду слить, а горох поставить варить. Примерно через час он будет готов, после чего его можно размять в пюре.

Обратите внимание, что соль стоит добавлять к блюду в последнюю очередь. Если посолить воду до того, как горох разварится, приготовление может сильно затянуться.

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