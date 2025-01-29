Для смачного результату цей продукт вимагає тривалого замочування. Але, існує чимало способів, що допомагають зварити горох швидше – як з замочуванням, так і без. Скільки часу треба варити жовтий горох і як це робити, розповідає 24 Канал з посиланням на Світ Порад.

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Скільки варити жовтий горох

На час варіння гороху суттєво впливають такі фактори, як попереднє замочування, а також конкретний сорт і вид гороху – цілісний він чи колотий.

У каструлі: час варіння гороху в середньому становить 1 – 2 години . З замочуванням (на 8 – 10 годин) цілісний горох необхідно варити 1 – 1,5 години, а подрібнений 45 – 60 хвилин. Без замочування подрібнений горох потрібно варити 1 – 1,5 години після закипання води в каструлі.



час варіння гороху в середньому становить 1 – 2 години (на 8 – 10 годин) цілісний горох необхідно варити 1 – 1,5 години, а подрібнений 45 – 60 хвилин. подрібнений горох потрібно варити 1 – 1,5 години після закипання води в каструлі. У супі: при варінні горохового супу горох варять 1 – 1,5 години (з попереднім замочуванням мінімум на 2 години) або 1,5 – 2 години без замочування.



Скільки варити жовтий горох / Pexels

Як швидко зварити горох в каструлі

Горох слід спочатку промити кілька разів, поки вода не стане прозорою. Після цього горох залити окропом, накрити кришкою і залишити на 1 годину. Для тих, хто має більше часу, рекомендується подовжити період замочування.

Після закінчення години воду злити, а горох поставити варити. Приблизно через годину він буде готовий, після чого його можна розім'яти в пюре.

Зверніть увагу, що сіль варто додавати до страви в останню чергу. Якщо посолити воду до того, як горох розвариться, приготування може сильно затягнутися.

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