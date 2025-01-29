Но что делать, если яйца нужны были для салата? Выход есть. 24 Канал со ссылкой на UA.новости рассказывает как сварить яйцо, которое разбилось.

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Как сварить разбитое яйцо

Процесс следует начать с удаления скорлупы, которая могла попасть в яйца. Затем яйца надо положить в высокий стеклянный стакан, который нужно предварительно смазать маслом. После этого ее поставить в небольшую кастрюлю, наполненную водой, убедившись, что уровень воды достигает одной трети высоты стакана.

Так, импровизированная водяная баня позволяет сварить эти яйца. Благодаря легкому кипячению яйца в стакане достигают желаемой готовности. И хотя внешний вид будет невзрачным, для добавления в салат или начинку для пирожков они вполне сгодятся.

А треснутое?

Если же яйца имеют лишь признаки растрескивания, то стоит аккуратно положить их в кастрюлю с холодной водой и добавить одну столовую ложку соли. После того как вода закипит, оставьте яйца вариться на 8 минут.

Добавление соли имеет решающее значение, поскольку помогает предотвратить вытекание белка из скорлупы в процессе варки.

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