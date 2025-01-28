Но многие могут и не замечать менее очевидных ошибок, например, накрытие кастрюли крышкой во время варки макарон. 24 Канал со ссылкой на Woman24 рассказывает, надо ли все же закрывать кастрюлю.

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Закрывать ли кастрюлю крышкой при варке макарон

Некоторые хозяйки считают, что варить макароны следует в накрытой кастрюле, ведь это ускоряет процесс приготовления. Однако, эксперты утверждают, что этот метод на самом деле не ускоряет время приготовления.

Вода хоть и закипает немного быстрее, но эффект не сохраняется надолго. Более того, могут возникнуть серьезные проблемы.

Так, в некоторых случаях жидкость может вспениваться и переливаться через край. Когда это происходит, кулинар автоматически открывает крышку, что потенциально приводит к разливанию значительного количества воды на плиту.

В этой ситуации поверхность, скорее всего, загрязнится, а макароны могут превратиться в неаппетитную массу вследствие недостаточного количества жидкости.

Поэтому эксперты рекомендуют варить макароны в кастрюле без крышки или в посуде, которая лишь частично накрывается крышкой. Этот способ улучшает процесс приготовления и конечный результат.

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