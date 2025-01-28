Але багато можуть і не помічати менш очевидних помилок, наприклад, накриття каструлі кришкою під час варіння макаронів. 24 Канал з посиланням на Woman24 розповідає, чи треба все ж закривати каструлю.

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Чи закривати каструлю кришкою при варінні макаронів

Деякі господині вважають, що варити макарони слід в накритій каструлі, адже це прискорює процес приготування. Однак, експерти стверджують, що цей метод насправді не прискорює час приготування.

Вода хоч і закипає трохи швидше, але ефект не зберігається надовго. Ба більше, можуть виникнути серйозні проблеми.

Так, в деяких випадках рідина може спінюватися і переливатися через край. Коли це відбувається, кулінар автоматично відкриває кришку, що потенційно призводить до розливання значної кількості води на плиту.

У цій ситуації поверхня, швидше за все, забрудниться, а макарони можуть перетворитися на неапетитну масу внаслідок недостатньої кількості рідини.

Тож експерти рекомендують варити макарони в каструлі без кришки або в посуді, який лише частково накривається кришкою. Цей спосіб покращує процес приготування і кінцевий результат.

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