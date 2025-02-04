Забирайте рецепт в скарбничку, щоб теж знати його. Як приготувати домашню локшину розповідає 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Домашня локшина – рецепт

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 3

Інгредієнти:
– 2 склянки борошна;
– 3 грами солі;
– 2 столові ложки олії;
– 3 яйця.

Приготування:

  1. Яйця збийте з олією та сіллю. Потім додайте просіяне борошно.
  2. Тепер ретельно вимішайте тісто – воно повинно стати щільним та однорідним. Розминайте його протягом 10 хвилин.
  3. Тісто загорніть в харчову плівку та залиште на 40 хвилин на столі.
  4. Після цього розкачайте тісто та розріжте на локшину. Відваріть її в підсоленій воді та смакуйте з маслом або залийте бульйоном.

Смачного!

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