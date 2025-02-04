Забирайте рецепт в скарбничку, щоб теж знати його. Як приготувати домашню локшину розповідає 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Домашня локшина – рецепт

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 3 грами солі;

– 2 столові ложки олії;

– 3 яйця.

Приготування:

Яйця збийте з олією та сіллю. Потім додайте просіяне борошно.

Тепер ретельно вимішайте тісто – воно повинно стати щільним та однорідним. Розминайте його протягом 10 хвилин.

Тісто загорніть в харчову плівку та залиште на 40 хвилин на столі.

Після цього розкачайте тісто та розріжте на локшину. Відваріть її в підсоленій воді та смакуйте з маслом або залийте бульйоном.

Смачного!

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