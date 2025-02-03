Вдячності рідних не буде меж, щойно ви подасте їх до столу. 24 Канал з посиланням на кухаря та переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Пави) ділиться рецептом ніжних курячих котлет з лимоном.
Читайте також Як по-київськи тільки ще смачніше: рецепт неймовірних котлет "Кордон Блю"
Курячі котлети від Пави
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого фаршу;
– 1 яйце куряче;
– 100 грамів булочки або м'якуша хліба;
– 100 мілілітрів вершків 20-30%;
– 2 цибулі;
– 1 лимон (цедра та сік);
– 1 чайна ложка паприки копченої;
– олія для смаження;
– 30 грамів вершкового масла;
– 40 грамів петрушки;
– сіль, перець – до смаку.
Як приготувати курячі котлети за рецептом Пави: дивіться відео
Приготування:
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до м'якості.
- М'якуш хліба замочіть у вершках (молоці), поки не розм'якне, близько 5 хвилин.
- Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте. З лимона натріть цедру і вичавіть сік.
- У фарш додайте підсмажену цибулю, хліб, петрушку, цедру і сік лимона, яйце, сіль, перець, паприку та 20 мілілітрів олії. Добре вимішайте фарш.
- Сформуйте з фаршу котлети й обсмажте їх на середньому вогні з двох сторін, по 5 – 7 хвилин з кожної.
- Готові котлети гарячими змастіть вершковим маслом і подавайте до столу.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і картопляні деруни без яєць та борошна.