Вдячності рідних не буде меж, щойно ви подасте їх до столу. 24 Канал з посиланням на кухаря та переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Пави) ділиться рецептом ніжних курячих котлет з лимоном.

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Курячі котлети від Пави

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого фаршу;

– 1 яйце куряче;

– 100 грамів булочки або м'якуша хліба;

– 100 мілілітрів вершків 20-30%;

– 2 цибулі;

– 1 лимон (цедра та сік);

– 1 чайна ложка паприки копченої;

– олія для смаження;

– 30 грамів вершкового масла;

– 40 грамів петрушки;

– сіль, перець – до смаку.

Як приготувати курячі котлети за рецептом Пави: дивіться відео

Приготування:

Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до м'якості.

М'якуш хліба замочіть у вершках (молоці), поки не розм'якне, близько 5 хвилин.

Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте. З лимона натріть цедру і вичавіть сік.

У фарш додайте підсмажену цибулю, хліб, петрушку, цедру і сік лимона, яйце, сіль, перець, паприку та 20 мілілітрів олії. Добре вимішайте фарш.

Сформуйте з фаршу котлети й обсмажте їх на середньому вогні з двох сторін, по 5 – 7 хвилин з кожної.

Готові котлети гарячими змастіть вершковим маслом і подавайте до столу.

Смачного!

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