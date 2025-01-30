Ніжна і соковита грудинка, апетитний сир й хрумке панірування – все це поєднання сподобається кожному. Українська кулінарна блогерка nisenitnitsia_ поділилася рецептом неймовірних котлет "Кордон Блю", пише 24 Канал.
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Котлети "Кордон Блю"
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти для котлет:
– 3 курячі філе;
– шинка;
– сир;
– сіль, чорний перець – на смак.
Для панірування:
– яйця;
– борошно;
– панірувальні сухарі;
– олія для смаження.
Як приготувати котлети "Кордон Блю": дивіться відео
Приготування:
- Розріжте філе на дві половини, відбийте їх, посоліть і поперчіть.
- Викладіть на філе шинку, сир і добре загорніть. Потім обмотайте їх і поставте в морозильну камеру на 30 хвилин.
- Дістаньте котлети, зніміть плівку й занурте їх у борошно, потім – у яйце, далі – у панірувальні сухарі.
- Смажте котлети у великій кількості олії до золотавого кольору. Потім запечіть страву під фольгою в духовці ще 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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