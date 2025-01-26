Приготувати улюблені багатьма оладки можна з мінімальної кількості інгредієнтів. Рецептом картопляних дерунів без яєць та борошна ділиться 24 Канал з посиланням на Lady.

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Картопляні деруни без яєць та борошна

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Коренеплід натріть на дрібній тертці, а потім на 5 хвилин перекладіть в сито, щоб уся зайва рідина пішла. З цибулею зробіть аналогічні маніпуляції.
  2. Змішати все з перцем, сіллю та ретельно перемішайте. Картопляна маса не має бути рідкою.
  3. Обсмажуйте деруни на попередньо розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії.
  4. Подавайте до столу зі сметаною та зеленню.

Смачного!

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