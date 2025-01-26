Приготовить любимые многими оладьи можно из минимального количества ингредиентов. Рецептом картофельных дерунов без яиц и муки делится 24 Канал со ссылкой на Lady.
Читайте также Они могут быть не только сладкими: рецепт соленых сырников, не уступающих ресторанным
Картофельные деруны без яиц и муки
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 2 луковицы;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Корнеплод натрите на мелкой терке, а затем на 5 минут переложите в сито, чтобы вся лишняя жидкость ушла. С луком проделайте аналогичные манипуляции.
- Смешать все с перцем, солью и тщательно перемешайте. Картофельная масса не должна быть жидкой.
- Обжаривайте деруны на предварительно разогретой сковороде с достаточным количеством масла.
- Подавайте к столу со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и ленивые сосиски в тесте.