Приготовить любимые многими оладьи можно из минимального количества ингредиентов. Рецептом картофельных дерунов без яиц и муки делится 24 Канал со ссылкой на Lady.

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Картофельные деруны без яиц и муки

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 2 луковицы;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Корнеплод натрите на мелкой терке, а затем на 5 минут переложите в сито, чтобы вся лишняя жидкость ушла. С луком проделайте аналогичные манипуляции.
  2. Смешать все с перцем, солью и тщательно перемешайте. Картофельная масса не должна быть жидкой.
  3. Обжаривайте деруны на предварительно разогретой сковороде с достаточным количеством масла.
  4. Подавайте к столу со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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