Традиционно тонкие колбаски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке, однако есть и более простые вариации приготовления. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом ленивых сосисок в тесте.
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Рецепт ленивых сосисок в тесте
- Время: 20 минут
- Порции: 9
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 9 сосисок;
– 9 ломтиков тостового хлеба;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– перец и соль – по вкусу.
Приготовление:
- На каждом кусочке хлеба обрежьте запеченную корочку со всех четырех сторон и немного примните скалкой. Так обертка для сосиски станет тоньше и легче будет скручиваться.
- Кусок раскатанного хлеба смажьте небольшим количеством плавленого сыра, положите на край сосиску и сверните трубочкой.
- В тарелку разбейте яйца, добавьте щепотку соли, поперчите по вкусу. Взболтайте смесь вилкой и опустите в нее завернутую в хлеб сосиску.
- Жарьте ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и регулярно переворачивайте, чтобы они зарумянились со всех сторон. Подавайте на стол с кетчупом или горчицей.
Приятного аппетита!
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