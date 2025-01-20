Чтобы приготовить пасту с креветками в сливочном соусе надо немного времени и минимум ингредиентов. Рецептом вкусного ужина делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Читайте также Такого омлета вы еще не готовили: рецепт оригинального и питательного завтрака

Паста с креветками

  • Время: 15 минут
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты:
– 0,5 килограмма креветок очищенных;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 лук репчатый;
– 0,5 килограмма томатов черри;
– 100 граммов пасты орзо;
– 400 миллилитров бульона овощного 400 миллилитров бульона;
– 50 миллилитров сливок 15%;
– 3 столовые ложки пармезана.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и смажьте ее сливочным маслом. Очищенные креветки отправьте обжариваться на несколько минут, а затем выложите их на отдельную тарелку.

  2. На ту же сковороду выложите мелко порубленный лук и пропущенный через пресс чеснок.
  3. Добавьте к ним разрезанные на четвертинки томаты, пасту и залейте овощным бульоном. Тушите на среднем огне примерно 5 минут, после чего положите к ним креветки.
  4. Влейте сливки и притрусите двумя столовыми ложками пармезана. Размешайте и доведите до полного приготовления пасты – примерно 5 минут.

Приятного аппетита!

Тоже интересно: картофельное пюре с чесноком от Эктора.