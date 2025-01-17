Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом картофельного пюре с чесноком. По его словам, это вкусный гарнир с острой, но деликатной ноткой чеснока, передает 24 Канал.

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Картофельное пюре с чесноком от Эктора

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 миллилитров молока;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 10 граммов зелени.

Как приготовить картофельное пюре с чесноком: смотрите видео

Приготовление:

Отваренный картофель выжмите через пресс, а затем перетрите через сито.

Переложите в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляя масло и растительное масло и постоянно помешивая. По принципу заварного крема.

Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте.

Добавьте чеснок и зелень. Еще раз перемешайте.

Приятного аппетита!

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