Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом картофельного пюре с чесноком. По его словам, это вкусный гарнир с острой, но деликатной ноткой чеснока, передает 24 Канал.

Читайте также Рисовые шарики с острым соусом: бюджетная закуска, которая станет любимой с первого раза

Картофельное пюре с чесноком от Эктора

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров молока;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов зелени.

Как приготовить картофельное пюре с чесноком: смотрите видео

Приготовление:

  1. Отваренный картофель выжмите через пресс, а затем перетрите через сито.
  2. Переложите в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляя масло и растительное масло и постоянно помешивая. По принципу заварного крема.
  3. Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте чеснок и зелень. Еще раз перемешайте.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте еще быструю закуску из слоеного теста закуску из слоеного теста, колбасы и сыра.