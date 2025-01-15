24 Канал со ссылкой на инстаграм Кус Кус предлагает приготовить эту оригинальную закуску с острым соусом. Приготовив всего раз, уже невозможно остановиться!

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Рисовые шарики с острым соусом

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Ингредиенты для шариков:

– 150 граммов риса;

– 100 граммов кукурузы консервированной;

– 100 граммов сыра сулугуни;

– пучок зеленого лука;

– 1 яйцо;

– 150 граммов муки;

– соль – по вкусу.



Для соуса:

– 8 перцев чили;

– 1 чеснок;

– 50 миллилитров яблочного уксуса;

– 2 – 3 чайные ложки масла;

– сахарная пудра – по вкусу;

– 1 чайная ложка соевого соуса.

Как приготовить рисовые шарики: пошаговый рецепт

Приготовление:

Рис промойте в проточной воде, залейте водой, добавьте соль и варите до полуготовности. Когда будет готов, промойте и дайте остыть.

Сыр натрите на терку, зеленый лук мелко нашинкуйте ножом.

Смешайте сыр, лук, отваренный рис, кукурузу, яйцо и муку. Добавьте соли и перца, хорошо вымешайте – должна получиться липкая масса.

Мокрыми руками формируйте шарики размером с грецкий орех, выложите в широкую кастрюлю с хорошо разогретым большим количеством масла, как во фритюре. Жарьте по 3 – 4 шарика за раз, помешивая шумовкой. Готовые рисовые шарики выложите на бумажные полотенца, чтобы забрать лишнее масло.

Для соуса половину чили почистите от зернышек, в половине зерна оставьте. Все перцы измельчите блендером вместе с чищеными зубчиками чеснока, уксусом и маслом.

Внимание. Используйте резиновые перчатки при работе с чили, это убережет ваши руки от ожогов.

Добавьте сахарную пудру и соевый соус, перемешайте ложкой или снова взбейте блендером. Перед подачей дайте соусу немножко настояться.

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