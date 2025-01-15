24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус пропонує приготувати цю оригінальну закуску з гострим соусом. Приготувавши лише раз, вже неможливо зупинитися!

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Рисові кульки з гострим соусом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для кульок:

– 150 грамів рису;

– 100 грамів кукурудзи консервованої;

– 100 грамів сиру сулугуні;

– пучок зеленої цибулі;

– 1 яйце;

– 150 грамів борошна;

– сіль – на смак.



Для соусу:

– 8 перців чилі;

– 1 часник;

– 50 мілілітрів яблучного оцту;

– 2 – 3 чайні ложки олії;

– цукрова пудра – на смак;

– 1 чайна ложка соєвого соусу.

Як приготувати рисові кульки: покроковий рецепт

Приготування:

Рис промийте в проточній воді, залийте водою, додайте сіль і варіть до напівготовності. Коли буде готовий, промийте й дайте вистигнути.

Сир натріть на терку, зелену цибулю дрібно нашаткуйте ножем.

Змішайте сир, цибулю, відварений рис, кукурудзу, яйце та борошно. Додайте солі й перцю, добре вимішайте – має вийти липка маса.

Мокрими руками формуйте кульки розміром з волоський горіх, викладіть в широку каструлю з добре розігрітою великою кількістю олії, як у фритюрі. Смажте по 3 – 4 кульки за раз, помішуючи шумівкою. Готові рисові кульки викладіть на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію.

Для соусу половину чилі почистьте від зерняток, у половині зерна залиште. Усі перці подрібніть блендером разом із чищеними зубчиками часнику, оцтом і олією.

Увага. Використовуйте гумові рукавички під час роботи з чилі, це вбереже ваші руки від опіків.

Додайте цукрову пудру й соєвий соус, перемішайте ложкою або знову збийте блендером. Перед подачею дайте соусу трошки настоятися.

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