24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус пропонує приготувати цю оригінальну закуску з гострим соусом. Приготувавши лише раз, вже неможливо зупинитися!
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Рисові кульки з гострим соусом
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти для кульок:
– 150 грамів рису;
– 100 грамів кукурудзи консервованої;
– 100 грамів сиру сулугуні;
– пучок зеленої цибулі;
– 1 яйце;
– 150 грамів борошна;
– сіль – на смак.
Для соусу:
– 8 перців чилі;
– 1 часник;
– 50 мілілітрів яблучного оцту;
– 2 – 3 чайні ложки олії;
– цукрова пудра – на смак;
– 1 чайна ложка соєвого соусу.
Як приготувати рисові кульки: покроковий рецепт
Приготування:
- Рис промийте в проточній воді, залийте водою, додайте сіль і варіть до напівготовності. Коли буде готовий, промийте й дайте вистигнути.
- Сир натріть на терку, зелену цибулю дрібно нашаткуйте ножем.
- Змішайте сир, цибулю, відварений рис, кукурудзу, яйце та борошно. Додайте солі й перцю, добре вимішайте – має вийти липка маса.
- Мокрими руками формуйте кульки розміром з волоський горіх, викладіть в широку каструлю з добре розігрітою великою кількістю олії, як у фритюрі. Смажте по 3 – 4 кульки за раз, помішуючи шумівкою. Готові рисові кульки викладіть на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію.
- Для соусу половину чилі почистьте від зерняток, у половині зерна залиште. Усі перці подрібніть блендером разом із чищеними зубчиками часнику, оцтом і олією.
- Додайте цукрову пудру й соєвий соус, перемішайте ложкою або знову збийте блендером. Перед подачею дайте соусу трошки настоятися.
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