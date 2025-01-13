24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус ділиться рецептом смачного та легкого супу з фрикадельками. Приготуйте і організм вам подякує.

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Суп з фрикадельками – рецепт

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів курячого або яловичого фаршу;

– 1 морква;

– 2 картоплі;

– 1 стебло селери;

– 2 столових ложки вермішелі;

– 3 літри води;

– 1 лавровий лист;

– дрібка солі та перцю;

– кріп або петрушку – для прикрашання.

Як приготувати суп з фрикадельками:

Приготування:

Почніть із фрикадельок. Для цього змішайте фарш із сіллю та перцем, а потім сформуйте невеликі кульки. Опустіть їх в каструлю з киплячою водою.

Наріжте моркву напівкружечками, картоплю – кубиками, а стебло селери переріжте навпіл. Додайте овочі в каструлю з фрикадельками. Варіть на середньому вогні 10 – 15 хвилин, доки картопля стане м'якою.

Коли овочі та фрикадельки готова – додайте тоненьку вермішель і лавровий лист. Через 3 – 5 хвилин вимикайте суп.

Перед подачею на стіл посипте суп нарізаною зеленню.

Смачного!

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