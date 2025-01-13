24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус ділиться рецептом смачного та легкого супу з фрикадельками. Приготуйте і організм вам подякує.
Читайте також Геть все, що було до цього: неймовірно ніжне картопляне пюре без молока і масла
Суп з фрикадельками – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого або яловичого фаршу;
– 1 морква;
– 2 картоплі;
– 1 стебло селери;
– 2 столових ложки вермішелі;
– 3 літри води;
– 1 лавровий лист;
– дрібка солі та перцю;
– кріп або петрушку – для прикрашання.
Як приготувати суп з фрикадельками:
Приготування:
- Почніть із фрикадельок. Для цього змішайте фарш із сіллю та перцем, а потім сформуйте невеликі кульки. Опустіть їх в каструлю з киплячою водою.
- Наріжте моркву напівкружечками, картоплю – кубиками, а стебло селери переріжте навпіл. Додайте овочі в каструлю з фрикадельками. Варіть на середньому вогні 10 – 15 хвилин, доки картопля стане м'якою.
- Коли овочі та фрикадельки готова – додайте тоненьку вермішель і лавровий лист. Через 3 – 5 хвилин вимикайте суп.
- Перед подачею на стіл посипте суп нарізаною зеленню.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді спробуйте приготувати і макарони по-флотськи.