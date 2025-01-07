Класична домашня страва з'явилася в 1950-х роках, й відтоді завоювала популярність серед численних українських родин. Як приготувати макарони по-флотськи, розповідає 24 Канал з посиланням на Еспресо.
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Як приготувати макарони по-флотськи
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 400 грамів трубчастих макаронів (тортільоні, пенне, букатіні тощо);
– 500 грамів м'ясного фаршу (зі свинини, або асорті яловичини і свинини);
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 2 ріпчасті цибулі;
– вода;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Очистьте та поріжте на маленькі кубики цибулю.
- Добре розігрійте велику пательню з рослинною олією та додайте цибулю. Смажте близько 5 хвилин на середньому вогні.
- Щойно цибуля почне рум'янитись, додайте сирий фарш. Смажте 15 – 20 хвилин, доки м'ясо не буде готове. Додайте сіль та перець до смаку.
- Поставте на вогонь каструлю та налийте воду. Насипте дрібку солі та перемішайте.
- Коли вода закипить, всипте в каструлю макарони та готуйте як зазначено на упаковці. Зазвичай приготування займає 8 – 12 хвилин на маленькому вогні.
- Далі злийте зайву воду з макаронів і пересипте їх в сковорідку з готовим фаршем, покладіть вершкове масло. Поставте на вогонь та тушкуйте 1 – 2 хвилини.
- На цьому етапі страва готова. Але, якщо є бажання, можете ще додати томатну пасту та пармезан.
Смачного!
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