Ці нагетси виходять соковитими та ситними, а головне корисними. Як приготувати овочеві нагетси з курячим фаршем, розповідає 24 Канал з посиланням на Наша Мама.
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Овочеві нагетси з курячим фаршем
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 (по 5 штук на особу)
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого фаршу;
– 1 морква;
– 50 грамів кабачка;
– 2 цибулі;
– 20 грамів пармезану;
– 1 яйце;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, спеції – до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. У миску перекладіть курячий фарш, потерті на тертку кабачки, моркву, цибулю та сир. Додайте сіль і приправи та перемішайте.
- Сформуйте 20 невеликих нагетсів. Обваляйте їх в борошні, вмочіть у яйце та в панірувальні сухарі.
- Перекладіть нагетси на застелене пергаментним папером деко і випікайте 12 – 15 хвилин.
Готово!
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