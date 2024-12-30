Дзядки є ситною та бюджетною стравою. Якщо є багато старої картоплі, то це ще один смачний спосіб її використати. Тож, як приготувати дзядки з картоплі, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Лемківська страва дзядки з картоплі

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– 2 кілограми к
– 1 чайна ложка солі
– 3 ц
– 150 грамів с
– с

Приготування:

  1. Цибулю почистити, нарізати. Сало теж нарізати.
  2. Для шкварок цибулю обсмажити до прозорості. Додайте нарізане сало, смажте до готовності сала. Доведіть до смаку сіллю і меленим перцем.
  3. Картоплю почистьте, викладіть в каструлю, залийте гарячою водою, щоб ледь вкрити верхній шар картоплі. Щойно закипить, додайте 1 столову ложку солі, відваріть до готовності, відцідіть в чисту каструльку картопляний відвар.
  4. Швидко розімніть картоплю, додайте до неї половину відвару і продовжуйте розминати на повільному вогні.
  5. Засипте манку й знову швидко вимісіть, не знімаючи з вогню. Має утворитися густа каша.
  6. Столову ложку або руки змастіть олією та швидко сформуйте кульки. Викладіть у велику миску.
  7. Розігрійте шкварки та полийте дзядки.

Смачного!

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