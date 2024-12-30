Дзядки є ситною та бюджетною стравою. Якщо є багато старої картоплі, то це ще один смачний спосіб її використати. Тож, як приготувати дзядки з картоплі, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Лемківська страва дзядки з картоплі

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми к артоплі;

– 300 грамів м анки;

– 1 чайна ложка солі ;

– 3 ц ибулі жовтої ріпчастої;

– 150 грамів с ала;

– с іль, перець – до смаку.

Приготування:

Цибулю почистити, нарізати. Сало теж нарізати.

Для шкварок цибулю обсмажити до прозорості. Додайте нарізане сало, смажте до готовності сала. Доведіть до смаку сіллю і меленим перцем.

Картоплю почистьте, викладіть в каструлю, залийте гарячою водою, щоб ледь вкрити верхній шар картоплі. Щойно закипить, додайте 1 столову ложку солі, відваріть до готовності, відцідіть в чисту каструльку картопляний відвар.

Швидко розімніть картоплю, додайте до неї половину відвару і продовжуйте розминати на повільному вогні.

Засипте манку й знову швидко вимісіть, не знімаючи з вогню. Має утворитися густа каша.

Столову ложку або руки змастіть олією та швидко сформуйте кульки. Викладіть у велику миску.

Розігрійте шкварки та полийте дзядки.

Смачного!

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