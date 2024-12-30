Світ зникне, коли зникне історія. Важливо пам’ятати не лише про визначні дати, постаті та події, а й про нематеріальну спадщину, зокрема автентичну українську кухню. 24 Канал підготував добірку старовинних страв, які ідеально доповнять святковий стіл.
До теми Смакота з сюрпризом: святкові гарячі страви, які запам’ятають усі
Паляниця
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 300 мілілітрів теплої води;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 2 столові ложки олії.
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Приготування:
- Змішайте теплу воду, цукор і дріжджі.
- Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- У великій мисці з'єднайте борошно й сіль.
- Влийте дріжджову суміш і олію, замісіть м’яке тісто.
- Накрийте тісто рушником і залиште у теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Після цього обімніть тісто та сформуйте круглу паляницю. Викладіть її на деко, застелене пергаментом.
- Залиште паляницю ще на 15 хвилин, щоб вона трішки піднялася. Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Випікайте 25 – 30 хвилин, поки паляниця не стане золотистою.
Паштет з грибами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів шампіньйонів;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– дрібка мускатного горіха – до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– олія для смаження.
Приготування:
- Помийте та очистьте гриби – можна використовувати різні види. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на тертці.
- Обсмажте підготовлені овочі на сковороді протягом 10 хвилин.
- Додайте нарізані гриби та тушкуйте ще 20 хвилин.
- Додайте до грибів вершкове масло, подрібнений часник і спеції до смаку. Продовжуйте тушкувати ще 7 хвилин.
- Перебийте суміш блендером до однорідної консистенції.
- Посоліть і поперчіть до смаку.
Борщ
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів свинини;
– 1 цибулина;
– 3 – 4 морквини;
– 6 помідорів;
– 3 – 4 буряки;
– 1/3 білокачанної капусти;
– 3 картоплини;
– лавровий лист;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на тертці. Обсмажте їх на сковороді з олією до готовності.
- М'ясо наріжте середніми шматками та обсмажте на олії до рум'яної скоринки. Перекладіть свинину в каструлю, залийте водою та варіть протягом 40 хвилин, додавши лавровий лист.
- Картоплю наріжте невеликими шматочками, а капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо звариться, додайте до бульйону картоплю, засмажку та капусту.
- Коли картопля і капуста стануть м’якими, додайте нарізані помідори без шкірки та варіть ще 15 хвилин.
- Буряк очистьте, натріть на тертці та додайте до борщу. Як тільки борщ закипить, вимкніть вогонь.
- Додайте спеції на свій смак, дрібно нарізану зелень та вичавлений через прес часник.
- Ретельно перемішайте, накрийте кришкою і зніміть з плити.
- Подавайте борщ зі сметаною та зеленню.
Верещака
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів свинячих ребер;
– 800 мілілітрів хлібного квасу (несолодкого);
– 300 грамів ріпчастої цибулі;
– 15 грамів часнику;
– 100 грамів житнього хліба;
– 20 мілілітрів соняшникової олії;
– 5 грамів солі;
– дрібка чорного меленого перцю;
– 10 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів вершкового масла;
– 10 грамів асорті насіння (соняшникове, гарбузове, льон, білий кунжут, чорний кунжут);
– 2 лаврових листи;
– спеції (мелена паприка, паприка шматочками, зернова гірчиця, сушені трави) – до смаку.
Приготування:
- Почистьте ребра від зайвих плівок і сколів кісточок, добре промийте їх та наріжте на 1 – 2 сегменти.
- Цибулю очистьте від лушпиння та наріжте півкільцями, а часник подрібніть.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажте ребра з усіх боків до золотистої скоринки. Не доводьте їх до готовності.
- Перекладіть обсмажені ребра на деко, трохи посоліть.
- На жиру, що залишився після м’яса, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник і тушкуйте ще хвилину.
- Викладіть обсмажені цибулю та часник поверх ребер.
- Зріжте з хліба скоринку та викладіть її до ребер у деко (це додасть страві аромату). М’якуш розламайте руками на крихти.
- Додайте до ребер трохи солі, спеції, чорний мелений перець, лаврові листочки і залийте все квасом.
- Накрийте деко алюмінієвою фольгою і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 – 1,5 години.
- Перевіряйте готовність – ребра мають добре протушкуватися та стати м’якими.
- Коли ребра будуть готові, вийміть їх із духовки.
- На інше деко викладіть крихти хліба рівним шаром і запікайте 10 – 15 хвилин при 180 градусах, поки вони не підсушаться.
- Готові крихти перекладіть у миску, додайте насіння до смаку і перемішайте.
- Перекладіть готові ребра у посудину, а залишок квасу з дека процідіть через сито.
- Для соусу розігрійте суху сковороду, додайте борошно та постійно помішуйте, поки воно трохи не підрум’яниться.
- Додайте вершкове масло й обсмажуйте ще 1–2 хвилини.
- Влийте проціджений квас і, помішуючи, доведіть соус до загустіння на невеликому вогні.
- На тарілку викладіть ребра, полийте їх гарячим соусом і посипте підсушеними крихтами з хліба та насінням або зеленню до смаку.
Львівський сирник
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 900 грамів кисломолочного сиру;
– 40 грамів сметани;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 4 великі яйця;
– 100 грамів масла;
– 40 грамів манки;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 125 грамів родзинок;
– цедра лимона;
глазур:
– 80 грамів чорного шоколаду;
– 80 грамів молочного шоколаду;
– 70 грамів масла.
Приготування:
- Змішайте кисломолочний сир із цукром, сметаною та яйцями. Збийте масу блендером до однорідної консистенції.
- Додайте вершкове масло, манну крупу та крохмаль, після чого ще раз ретельно збийте блендером.
- Залийте родзинки окропом на одну хвилину, потім злийте воду та дайте їм обсохнути.
- Додайте родзинки до сирної маси разом із дрібно натертою цедрою лимона.
- Перекладіть готову масу у форму, застелену пергаментом.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45 – 50 хвилин.
- Для глазурі розтопіть два види шоколаду разом із вершковим маслом на водяній бані.
- Покрийте цією глазур’ю вже охолоджений львівський сирник.
Пундики
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 1 склянка борошна;
– половина чайної ложки розпушувача;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі – до смаку;
– 300 – 400 грамів олії для смаження;
– цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- У миску викладіть сир, додайте яйця та сіль до смаку та перемішайте.
- Додайте цукор і знову добре перемішайте.
- Всипте борошно з розпушувачем і перемішайте до однорідної консистенції.
- З отриманого тіста сформуйте кульки розміром із волоський горіх. Обваляйте кожну кульку в борошні.
- Добре розігрійте олію на сковороді або у фритюрниці.
- Акуратно опустіть кульки в гарячу олію, враховуючи, що під час смаження вони збільшуються в об’ємі.
- Смажте до золотистого кольору, періодично перевертаючи.
- Готові пундики викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію, та посипте цукровою пудрою перед подачею.
Узвар
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 літрів води;
– 100 грамів сушених яблук;
– 100 грамів сушених груш;
– 100 грамів чорносливу;
– 50 грамів родзинок;
– мед – до смаку.
Приготування:
- Ретельно промийте сухофрукти, залийте їх водою та додайте мед до смаку.
- Додайте родзинки, накрийте каструлю кришкою та поставте на середній вогонь.
- Варіть узвар протягом години.
- Після цього відставте напій охолоджуватися та залиште настоюватися ще 3 – 4 години.
Спотикач
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів свіжої м’яти;
– 2 склянки цукру;
– 1 літр горілки;
– 2 склянки води.
Приготування:
- Доведіть воду до кипіння, додайте цукор і варіть разом близько 10 хвилин, постійно помішуючи та знімаючи піну.
- Після цього додайте до сиропу добре вимиті листочки м’яти.
- За бажанням можна додати спеції до смаку: трохи кориці, насіння кропу, кмину, фенхелю, гвоздики, меленого імбиру або цедру лайма чи апельсина. Усі добавки використовуйте в невеликих кількостях – буквально по 1 – 2 грами. Проваріть сироп із м’ятою та спеціями ще 15 хвилин, потім влийте горілку та залиште охолоджуватися під кришкою.
- Остиглий напій разом із м’ятою перелийте у банку.
- Настоюйте в теплому, темному місці не довше п’яти днів.
- Після цього двічі відфільтруйте рідину – і ваш м’ятний спотикач готовий.
- Охолодіть і подавайте до столу.
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