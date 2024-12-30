Від вишуканих салатів до смачних десертів – у добірці 24 Каналу знайдеться щось на будь-який смак. З цими стравами у вашому домі точно вируватиме неймовірна атмосфера.
До теми Тут навіть гурман знайде щось для себе: 10 салатів з крабових паличок
Салат з копченим лососем
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 160 грамів копченого лосося;
– 120 грамів листя салату;
– 4 яйця;
– 2 авокадо;
– 400 грамів огірків;
– 4 великі ложки натурального йогурту;
– 4 зубчики часнику;
– 20 грамів кропу;
– сіль, перець – до смаку.
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Приготування:
- Зваріть яйця на "круто".
- Огірок і авокадо наріжте скибочками.
- У глибоку тарілку викладіть салат, авокадо, огірок і шматочки лосося.
- Яйця почистьте, розріжте на четвертинки та додайте в салат.
- Змішайте йогурт з пресованим часником і подрібненим кропом.
- Полийте соусом салат.
Фаршировані гриби
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів свинячого фаршу;
– 450 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 60 грамів сиру моцарели;
– 10 столових ложок петрушки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, майоран, солодкий перець – до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Ретельно промийте гриби, видаліть плодоніжки (капелюшки грибів не чіпайте) та дрібно наріжте їх.
- Дрібно наріжте цибулю, часник і петрушку. Натріть моцарелу.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді.
- Додайте м'ясо, нарізані ніжки грибів, цибулю, часник і спеції.
- Ретельно перемішайте та смажте приблизно 5 хвилин.
- Начинкою зі сковороди нафаршируйте капелюшки печериць.
- Викладіть їх на деко та поставте в духовку на 30 хвилин.
- За 10 хвилин до завершення запікання посипте тертою моцарелою.
Яйця в соусі тартар
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 яєць;
– 200 грамів майонезу;
– 5 невеликих маринованих огірків;
– 2 середні цибулини;
– 7 консервованих маринованих печериць;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на "круто", очистьте і розріжте навпіл.
- Дрібно наріжте мариновані огірки, гриби та цибулю.
- Змішайте їх із майонезом, приправте сіллю і перцем.
- Прикрасьте яйця отриманим соусом.
Канапе з лососем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– чверть багета;
– 100 грамів копченого лосося;
– 75 грамів вершкового сиру;
– 10 грамів кропу;
– 1 огірок.
Приготування:
- Наріжте багет на скибочки.
- Розігрійте сковороду та обсмажте на ній багет.
- Намажте їх сиром і викладіть скибочки сьомги.
- Кріп помийте і подрібніть.
- На сьомгу викладіть нарізаний кріп.
- Огірок помийте, наріжте скибочками та викладіть поверх канапе.
- Подавайте їх відразу після приготування.
Запечені овочі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю пір'ям.
- Помідори очистьте від шкірки і наріжте великими шматочками.
- Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Накрийте форму фольгою і поставте в духовку.
- Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин.
- Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі.
- Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком.
- Можна подавати гарячими або холодним.
Печена картопля по-грецьки
- Час: 20
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– 50 мілілітрів лимонного соку;
– 2 чайні ложки сушеного орегано;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Помийте картоплю, очистьте її та ще раз промийте.
- Наріжте картоплю шматочками.
- У мисці змішайте оливкову олію, орегано, пресований часник і лимонний сік.
- Викладіть картоплю у форму для смаження, застелену алюмінієвою фольгою або папером для випічки.
- Полийте картоплю приготованою сумішшю оливкової олії, лимонного соку та трав.
- Приправте сіллю і перцем, добре перемішайте.
- Налийте у жаровню стільки води, щоб вона частково покрила картоплю. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте протягом 60 хвилин.
- Подавайте з соусом цацикі.
Соус цацикі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка грецького йогурту;
– 3 огірки;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець – до смаку;
– кріп (приблизно половина пучка) – за бажанням.
Приготування:
- Очистьте огірок від шкірки, натріть його на крупній тертці та злийте зайвий сік.
- Очистьте часник, пропустіть через прес і додайте до огірка.
- Додайте йогурт та подрібнений кріп.
- Приправте до смаку і залиште охолоджуватися.
Особливий стейк
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичини без кісток;
– 500 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального йогурту;
– 1 лимон;
– 100 мілілітрів олії;
– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.
Приготування:
- Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником.
- Куряче філе замаринуйте в лимонному соку, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть.
- М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин.
- Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах.
- Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.
Шоколадний торт з грушею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 3 груші (приблизно 400 грамів);
– 80 грамів вершкового масла;
– 100 грамів чорного шоколаду;
– 125 мілілітрів молока;
– 100 грамів дрібного цукру;
– 150 грамів борошна (1 склянка);
– 1 чайна ложка розпушувача.
Для шоколадної глазурі:
– 30 грамів вершкового масла;
– 100 грамів шоколаду.
Приготування:
- Підігрійте яйця до кімнатної температури або залиште їх у мисці з теплою водою.
- Вистеліть дно форми для торта діаметром 21 сантиметр папером для випікання, закріпіть бортик так, щоб папір виходив за край.
- Розріжте груші на вісім частин, видаліть насіння і викладіть у форму для запікання зрізом донизу, розташувавши їх навколо у вигляді троянди.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Розтопіть вершкове масло та поламаний на кубики шоколад у каструлі на повільному вогні, постійно помішуючи, поки суміш не стане однорідною. Зніміть із вогню, додайте молоко і перемішайте.
- Збийте яйця з цукром у пишну масу (приблизно 5 хвилин).
- Додайте шоколадну суміш і обережно перемішайте віночком.
- Потім додайте борошно та розпушувач, знову перемішуючи до однорідності.
- Вилийте тісто на груші у форму для випікання і рівномірно розподіліть його ложкою.
- Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 43 хвилини, поки шпажка, вставлена в центр, не виходитиме сухою.
- Для глазурі покладіть масло і поламаний шоколад у каструлю.
- Нагрівайте на повільному вогні, постійно помішуючи, поки шоколад не розтане, або розтопіть його в мікрохвильовій печі.
- Прикрасьте торт глазур'ю.
- Такий торт варто подавати з домашнім морозивом.
Домашнє морозиво
- Час: 4 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів жирних коров'ячих вершків 30 – 33%;
– 300 грамів сирого згущеного молока.
Приготування:
- Холодні вершки вилийте у широку миску та збийте міксером або за допомогою кухонної машини.
- Коли маса стане густою, влийте згущене молоко та ще раз збийте. Помістіть морозиво до морозилки на кілька годин до повного застигання. Вийміть форму з морозивом з морозилки.
- Розріжте його на порційні шматки гарячим ножем.
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