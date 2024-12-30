Від вишуканих салатів до смачних десертів – у добірці 24 Каналу знайдеться щось на будь-який смак. З цими стравами у вашому домі точно вируватиме неймовірна атмосфера.

До теми Тут навіть гурман знайде щось для себе: 10 салатів з крабових паличок

Салат з копченим лососем

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 160 грамів копченого лосося;

– 120 грамів листя салату;

– 4 яйця;

– 2 авокадо;

– 400 грамів огірків;

– 4 великі ложки натурального йогурту;

– 4 зубчики часнику;

– 20 грамів кропу;

– сіль, перець – до смаку.

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Приготування:

Зваріть яйця на "круто". Огірок і авокадо наріжте скибочками. У глибоку тарілку викладіть салат, авокадо, огірок і шматочки лосося. Яйця почистьте, розріжте на четвертинки та додайте в салат. Змішайте йогурт з пресованим часником і подрібненим кропом. Полийте соусом салат.

Фаршировані гриби

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів свинячого фаршу;

– 450 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 60 грамів сиру моцарели;

– 10 столових ложок петрушки;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– спеції: сіль, перець, майоран, солодкий перець – до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно промийте гриби, видаліть плодоніжки (капелюшки грибів не чіпайте) та дрібно наріжте їх. Дрібно наріжте цибулю, часник і петрушку. Натріть моцарелу. Розігрійте оливкову олію на сковороді. Додайте м'ясо, нарізані ніжки грибів, цибулю, часник і спеції. Ретельно перемішайте та смажте приблизно 5 хвилин. Начинкою зі сковороди нафаршируйте капелюшки печериць. Викладіть їх на деко та поставте в духовку на 30 хвилин. За 10 хвилин до завершення запікання посипте тертою моцарелою.

Яйця в соусі тартар

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 яєць;

– 200 грамів майонезу;

– 5 невеликих маринованих огірків;

– 2 середні цибулини;

– 7 консервованих маринованих печериць;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на "круто", очистьте і розріжте навпіл. Дрібно наріжте мариновані огірки, гриби та цибулю. Змішайте їх із майонезом, приправте сіллю і перцем. Прикрасьте яйця отриманим соусом.

Канапе з лососем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– чверть багета;

– 100 грамів копченого лосося;

– 75 грамів вершкового сиру;

– 10 грамів кропу;

– 1 огірок.

Приготування:

Наріжте багет на скибочки. Розігрійте сковороду та обсмажте на ній багет. Намажте їх сиром і викладіть скибочки сьомги. Кріп помийте і подрібніть. На сьомгу викладіть нарізаний кріп. Огірок помийте, наріжте скибочками та викладіть поверх канапе. Подавайте їх відразу після приготування.

Запечені овочі

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Приготування:

Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю пір'ям. Помідори очистьте від шкірки і наріжте великими шматочками. Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією. Розігрійте духовку до 180 градусів. Накрийте форму фольгою і поставте в духовку. Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин. Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі. Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком. Можна подавати гарячими або холодним.

Печена картопля по-грецьки

Час: 20

20 Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 50 мілілітрів лимонного соку;

– 2 чайні ложки сушеного орегано;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Помийте картоплю, очистьте її та ще раз промийте. Наріжте картоплю шматочками. У мисці змішайте оливкову олію, орегано, пресований часник і лимонний сік. Викладіть картоплю у форму для смаження, застелену алюмінієвою фольгою або папером для випічки. Полийте картоплю приготованою сумішшю оливкової олії, лимонного соку та трав. Приправте сіллю і перцем, добре перемішайте. Налийте у жаровню стільки води, щоб вона частково покрила картоплю. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте протягом 60 хвилин. Подавайте з соусом цацикі.

Соус цацикі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка грецького йогурту;

– 3 огірки;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець – до смаку;

– кріп (приблизно половина пучка) – за бажанням.

Приготування:

Очистьте огірок від шкірки, натріть його на крупній тертці та злийте зайвий сік. Очистьте часник, пропустіть через прес і додайте до огірка. Додайте йогурт та подрібнений кріп. Приправте до смаку і залиште охолоджуватися.

Особливий стейк

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини без кісток;

– 500 грамів курячого філе;

– 300 грамів натурального йогурту;

– 1 лимон;

– 100 мілілітрів олії;

– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.

Приготування:

Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником. Куряче філе замаринуйте в лимонному соку, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть. М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин. Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах. Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.

Шоколадний торт з грушею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3 груші (приблизно 400 грамів);

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 125 мілілітрів молока;

– 100 грамів дрібного цукру;

– 150 грамів борошна (1 склянка);

– 1 чайна ложка розпушувача.

Для шоколадної глазурі:

– 30 грамів вершкового масла;

– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

Підігрійте яйця до кімнатної температури або залиште їх у мисці з теплою водою. Вистеліть дно форми для торта діаметром 21 сантиметр папером для випікання, закріпіть бортик так, щоб папір виходив за край. Розріжте груші на вісім частин, видаліть насіння і викладіть у форму для запікання зрізом донизу, розташувавши їх навколо у вигляді троянди. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розтопіть вершкове масло та поламаний на кубики шоколад у каструлі на повільному вогні, постійно помішуючи, поки суміш не стане однорідною. Зніміть із вогню, додайте молоко і перемішайте. Збийте яйця з цукром у пишну масу (приблизно 5 хвилин). Додайте шоколадну суміш і обережно перемішайте віночком. Потім додайте борошно та розпушувач, знову перемішуючи до однорідності. Вилийте тісто на груші у форму для випікання і рівномірно розподіліть його ложкою. Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 43 хвилини, поки шпажка, вставлена в центр, не виходитиме сухою. Для глазурі покладіть масло і поламаний шоколад у каструлю. Нагрівайте на повільному вогні, постійно помішуючи, поки шоколад не розтане, або розтопіть його в мікрохвильовій печі. Прикрасьте торт глазур'ю. Такий торт варто подавати з домашнім морозивом.

Домашнє морозиво

Час: 4 години

4 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів жирних коров'ячих вершків 30 – 33%;

– 300 грамів сирого згущеного молока.

Приготування:

Холодні вершки вилийте у широку миску та збийте міксером або за допомогою кухонної машини. Коли маса стане густою, влийте згущене молоко та ще раз збийте. Помістіть морозиво до морозилки на кілька годин до повного застигання. Вийміть форму з морозивом з морозилки. Розріжте його на порційні шматки гарячим ножем.

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