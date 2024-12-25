24 Канал з посиланням на Ukr.media пропонує рецепт нескладної, але дуже смачної лазаньї із соусом бешамель. Однією такою стравою можна спокійно нагодувати всю сім'ю, ще й залишиться.

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Як приготувати ліниву лазанью

Час: 50 хвилин

Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 грамів м'ясного фаршу;

– 1 солодкий перець;

– 1 цибуля;

– 8 – 10 помідорів чері;

– 250 грамів дрібної вермішелі;

– 750 мілілітрів молока;

– 75 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки борошна;

– рослинна олія для смаження;

– сіль, чорний перець до смаку;

– 100 грамів сиру твердого або пармезану.

Приготування:

Наріжте цибулю, перець та помідори на шматочки. Обсмажте на олії пару хвилин.

Додайте фарш. Обсмажте теж декілька хвилин. Посоліть та поперчіть до смаку.

Для соусу бешамель у сотейнику розтопіть вершкове масло. Додайте борошно, перемішайте вінчиком. На невеликому вогні варіть та помішуйте, поки не відчуєте приємний горіховий аромат.

Після цього поступово, тонким струмком влийте молоко. Постійно помішуйте віночком, щоб розбити грудочки. Уварюйте до середньої густоти.

Візьміть високу форму. На дно налийте трохи соусу. Зверху посипте шар із дрібної вермішелі.

Наступний шар – овочі з м'ясом. Потім продовжуйте повторювати шари, починаючи з першого. В останню чергу посипте твердим сиром.

Відправте в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікайте 35 хвилин.

Смачного!

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