24 Канал з посиланням на Ukr.media пропонує рецепт нескладної, але дуже смачної лазаньї із соусом бешамель. Однією такою стравою можна спокійно нагодувати всю сім'ю, ще й залишиться.
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Як приготувати ліниву лазанью
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 500 грамів м'ясного фаршу;
– 1 солодкий перець;
– 1 цибуля;
– 8 – 10 помідорів чері;
– 250 грамів дрібної вермішелі;
– 750 мілілітрів молока;
– 75 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки борошна;
– рослинна олія для смаження;
– сіль, чорний перець до смаку;
– 100 грамів сиру твердого або пармезану.
Приготування:
- Наріжте цибулю, перець та помідори на шматочки. Обсмажте на олії пару хвилин.
- Додайте фарш. Обсмажте теж декілька хвилин. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Для соусу бешамель у сотейнику розтопіть вершкове масло. Додайте борошно, перемішайте вінчиком. На невеликому вогні варіть та помішуйте, поки не відчуєте приємний горіховий аромат.
- Після цього поступово, тонким струмком влийте молоко. Постійно помішуйте віночком, щоб розбити грудочки. Уварюйте до середньої густоти.
- Візьміть високу форму. На дно налийте трохи соусу. Зверху посипте шар із дрібної вермішелі.
- Наступний шар – овочі з м'ясом. Потім продовжуйте повторювати шари, починаючи з першого. В останню чергу посипте твердим сиром.
- Відправте в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікайте 35 хвилин.
Смачного!
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