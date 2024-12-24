Цей салат стане вдалою ідеєю і для пісного Святвечора, і святкового Різдва. Рецептом "Вінегрету" ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт "Вінегрету"

Час: 25 хвилин (без варіння овочів)

25 хвилин (без варіння овочів) Порції: 7

Інгредієнти:

– 2 середні буряки;

– 4 – 5 середніх картоплин;

– 2 середні моркви;

– банка консервованої квасолі;

– 1 цибулина;

– 5 маринованих огірків;

– 5 – 6 столових ложок оливкової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

В окремій каструлі зваріть буряк. Також зваріть картоплю і моркву.

Після того, як зварите всі овочі, їх потрібно остудити. Зніміть з них шкірку і наріжте дрібними кубиками.

Висипте їх в салатницю і додайте дрібно нарізану цибулю, мариновані огірки, квасолю, сіль і ретельно все перемішайте. Заправте салат оливковою олією.

Також у "Вінегрет" можна покласти й інші овочі. Наприклад, солоні огірки замінити на квашену капусту або мариновані гриби.

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