Цей салат стане вдалою ідеєю і для пісного Святвечора, і святкового Різдва. Рецептом "Вінегрету" ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Рецепт "Вінегрету"
- Час: 25 хвилин (без варіння овочів)
- Порції: 7
Інгредієнти:
– 2 середні буряки;
– 4 – 5 середніх картоплин;
– 2 середні моркви;
– банка консервованої квасолі;
– 1 цибулина;
– 5 маринованих огірків;
– 5 – 6 столових ложок оливкової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- В окремій каструлі зваріть буряк. Також зваріть картоплю і моркву.
- Після того, як зварите всі овочі, їх потрібно остудити. Зніміть з них шкірку і наріжте дрібними кубиками.
- Висипте їх в салатницю і додайте дрібно нарізану цибулю, мариновані огірки, квасолю, сіль і ретельно все перемішайте. Заправте салат оливковою олією.
Також у "Вінегрет" можна покласти й інші овочі. Наприклад, солоні огірки замінити на квашену капусту або мариновані гриби.
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