Секрет ідеальної куті полягає в правильній підготовці пшениці. Тому 24 Канал розповідає скільки і як варити пшеницю на різдвяну кутю.

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Як правильно зварити кутю

У кулінарній традиції, що передається з покоління в покоління, приготування куті, основної страви, починається з ретельного процесу. Наші предки починали з того, що брали неочищену пшеницю, ретельно очищали зерна від лушпиння. Зазвичай для цього використовували дерев'яну миску або ступку, де зерна розтирали товкачем. Щоб краще відокремити полову від пшениці, до суміші додавали теплу воду, що забезпечувало більш вишуканий кінцевий продукт.

Тоді зерна неодноразово мили, а потім замочували у воді на 2 – 3 години, щоб вони набубнявіли. Після цього зерна варили в печі на повільному вогні – весь процес займав близько 5 годин. І тільки після того, як кутя охолоджувалася, до неї додавали інші інгредієнти.

Зауважимо, цю традиційну страву можна приготувати з різних зернових, зокрема з ячменю, перловки та рису. Щоб підкреслити її солодкість, зазвичай додають мед, родзинки, сухофрукти, горіхи і мак.

Внаслідок помітних змін у кулінарних практиках традиційне приготування куті значно спростилося. Сучасні зручності призвели до того, що багато хто купує зерна пшениці в магазинах, спрощуючи собі процес приготування.

Для приготування цієї страви достатньо:

промити зерна, замочити їх у холодній воді на ніч, варити на повільному вогні протягом двох – трьох годин.

Крупа вважається готовою, коли зернята починають "лопати".

Перед тим, як додавати будь-які інгредієнти, рекомендується дати пшеничній каші охолонути. Для тих, кому в результаті кутя здається занадто густою, можна додати невелику кількість кип'яченої води або узвару, щоб досягти бажаної консистенції.

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