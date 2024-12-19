Хоча м'ясо, яйця та молочні продукти на Святвечір заборонені, риба залишається прийнятним варіантом для тих, хто дотримується посту. Тож, які 12 страв мають бути на кожному столі у вечерю перед Різдвом, розповідає 24 Канал.

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12 страв, які обов'язково мають бути на столі на Святвечір

Кутя – наші предки готували кашу з різних злаків, включаючи пшеницю, ячмінь і рис. Щоб покращити смак та поживність цієї основної страви, вони часто додавали до неї варення, мед, мак, родзинки та горіхи.

Узвар – напій із сухофруктів має бути приготований заздалегідь. Він вимагає мінімального часу настоювання – 5 годин.

Хліб, калачі, пиріжки – часник, бобові та монети поміщали в тісто, як засіб захисту від злих духів і нещастя, а також як засіб для залучення багатства.

Вінегрет – інгредієнти традиційного салату мають глибоке символічне значення. Буряк уособлює кров, а морква і картопля – зв'язок з природою. Квасоля уособлює родинні зв'язки, а капуста асоціюється з силою. Солоні огірки та цибуля теж є традиційним доповненням цієї страви.

Борщ – страва готується без додавання м'яса. Традиційно, це поєднання бурякового квасу, буряка, води та грибного відвару.

Тушкована капуста з гриба­ми – вірять, що така страва була джерелом здоров'я і довголіття.

Голубці – у різних культурних контекстах капустяне листя пов'язане з темами продовження роду, миру та захисту вищих сил.

Риба – за давньою традицією рибні страви незмінно прикрашають різдвяні столи, відображаючи значення перших апостолів Христа, багато з яких були рибалками. Найпоширеніші способи приготування включають смаження, соління та запікання.

Вареники – приготування вареників є заповітним ритуалом, що символізує продовження роду та міцну дружбу. Сім'ї збираються разом, щоб долучитися до перевіреної часом практики ліплення вареників, сприяючи злагоді в родині на весь наступний рік. Обирають різні начинки, яка може включати капусту, картоплю, гриби, ягоди та сир.

Капуста з горохом – у наших предків ця страва символізувала багатство і добробут, вважалася дуже корисною для організму.

Пампухи – ця страва теж присутня щороку на кожному столі. Вона символізує добробут в домівці. Начинки можуть бути різноманітними, також полюбляють пусті пампухи.

Печені яблука – наші предки запікали плоди просто цілком або, вирізавши серцевину, додавали всередину родзинки, горіхи, мед, посипали корицею або іншими прянощами.

Смачного!

А ви знаєте: як зробити, щоб із пампухів не витікала ягідна начинка.