Готувати вареники на Різдво – це не лише давня кулінарна традиція, а й унікальна можливість створити тепло в родині. 24 Канал з посиланням на ТСН підготував простий рецепт ідеальних вареників.
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Рецепт вареників з картоплею
- Час: приблизно 2 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 800 грамів картоплі;
– 200 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 2 середні цибулини;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Просійте борошно. Додайте до нього воду, сіль, олію. Вимішайте круте тісто. Зробіть в борошні для зручності ямку і залийте туди 200 грамів окропу.
- Додайте 2 ложки олії і вимішайте тісто. Спочатку це потрібно робити лопаткою чи ложкою. Коли борошно вистигне, замішуйте руками. Продовжуйте, поки воно не стане одним суцільним еластичним шматком. Накрийте його і залиште приблизно на годину.
- Приготуйте начинку. Для цього картоплю почистьте та відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре. Додайте на свій смак сіль та перець.
- Поріжте одну середню цибулину на кубики та смажте до легкої прозорості шматочків. Додайте її до картоплі та ще трохи потовчіть.
- Розділіть тісто на частини та кожну з них розкачайте, поки кожний шматок не перетвориться в великий тонкий лист, з якого треба вирізати кружечки для вареників.
- Візьміть склянку чи блюдце потрібної величини та виріжте кола тіста. Візьміть шматок вирізаного тіста і покладіть потрібну кількість начинки, залежно від діаметра. Складіть тісто вдвоє та зліпіть вареник. Продовжуйте, поки тісто і начинка не закінчиться.
- Нагрійте воду до кипіння і трішки її підсоліть. Після того, як вода закипить, закиньте в неї вареники і дочекайтеся поки вони спливуть. Тоді зменште вогонь і варіть їх приблизно 5 хвилин.
- Вареники дістаньте, дайте добре стекти воді та додайте засмажку з цибулі. Добре перемішайте.
Смачного!
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