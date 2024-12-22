Готувати вареники на Різдво – це не лише давня кулінарна традиція, а й унікальна можливість створити тепло в родині. 24 Канал з посиланням на ТСН підготував простий рецепт ідеальних вареників.

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Рецепт вареників з картоплею

  • Час: приблизно 2 години
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 800 грамів картоплі;
– 200 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 2 середні цибулини;
– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

  1. Просійте борошно. Додайте до нього воду, сіль, олію. Вимішайте круте тісто. Зробіть в борошні для зручності ямку і залийте туди 200 грамів окропу.
  2. Додайте 2 ложки олії і вимішайте тісто. Спочатку це потрібно робити лопаткою чи ложкою. Коли борошно вистигне, замішуйте руками. Продовжуйте, поки воно не стане одним суцільним еластичним шматком. Накрийте його і залиште приблизно на годину.
  3. Приготуйте начинку. Для цього картоплю почистьте та відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре. Додайте на свій смак сіль та перець.
  4. Поріжте одну середню цибулину на кубики та смажте до легкої прозорості шматочків. Додайте її до картоплі та ще трохи потовчіть.
  5. Розділіть тісто на частини та кожну з них розкачайте, поки кожний шматок не перетвориться в великий тонкий лист, з якого треба вирізати кружечки для вареників.
  6. Візьміть склянку чи блюдце потрібної величини та виріжте кола тіста. Візьміть шматок вирізаного тіста і покладіть потрібну кількість начинки, залежно від діаметра. Складіть тісто вдвоє та зліпіть вареник. Продовжуйте, поки тісто і начинка не закінчиться.
  7. Нагрійте воду до кипіння і трішки її підсоліть. Після того, як вода закипить, закиньте в неї вареники і дочекайтеся поки вони спливуть. Тоді зменште вогонь і варіть їх приблизно 5 хвилин.
  8. Вареники дістаньте, дайте добре стекти воді та додайте засмажку з цибулі. Добре перемішайте.

Смачного!

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