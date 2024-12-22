З наближенням Різдва сім'ї готуються до створення ідеальної святкової атмосфери, де кожна деталь набуває особливого значення. Серед заповітних традицій виділяється аромат домашніх вареників, який слугує чудовим центральним елементом, що об'єднує близьких людей за столом.