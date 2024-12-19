Грибна юшка викликає ностальгічні спогади про багаті смаки українських Карпат. Доклавши лише трохи зусиль, ця страва обіцяє перенести відвідувачів в унікальний кулінарний досвід з незабутнім смаком. Рецептом смачної карпатської грибної юшки ділиться 24 Канал з посиланням на Високий Замок.

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Карпатська юшка з сушеними грибами

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 150 грамів сушених білих грибів;

– 1 морква;

– 3 листи лаврових;

– перець чорний мелений на смак;

– 2 – 3 цибулі;

– 100 грамів масла вершкового;

– 200 грамів сметани або вершків;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 3 – 4 літри води.

Приготування:

Гриби сушені перед варінням потримайте у воді 15 хвилин. І закиньте у каструлі з водою та поставте на маленький вогонь.

Моркву потріть на дрібній тертці й закиньте в бульйон. Коли морква звариться, додайте лавровий лист і чорний перець.

Цибулю наріжте кубиками, відправте на сковороду з 40 грамами вершкового масла, злегка посипте меленим перцем і ставте на вогонь. Пасеруйте її до легкого золотистого кольору. Перекиньте готову цибулю в окрему тарілку.

Викладіть в сковороду 70 грамів вершкового масла, розтопіть. У розтоплене масло висипте борошно і заварюйте на маленькому вогні, постійно помішуючи. Додайте сметану, перемішайте і потримайте на вогні ще хвилинку.

В отриману суміш поступово по 1 – 2 ополоники вливайте грибний бульйон і перемішуйте віночком, щоб вийшов сметанно-борошняний соус.

З'єднайте бульйон із соусом і цибулею. Ставте на вогонь і чекайте закипання. Подавайте грибну юшку гарячою.

Смачного!

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