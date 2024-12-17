В жульєні можна поєднати лисички, печериці, білі гриби з курячим філе. Ця пікантна страва зазвичай запікається в багатій суміші сметани або вершків, а зверху покривається щедрим шаром сиру. Як приготувати жульєн, розповідає 24 канал з посиланням на УНІАН.

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Жульєн з грибами і куркою зі сметаною

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 250 грамів печериць;

– 150 грамів сметани 25%;

– 100 грамів м'якого сиру;

– 1 цибуля;

– кріп на смак;

– мускатний горіх;

– сіль, перець на смак.

Приготування:

Куряче філе наріжте кубиками і обсмажте на сковороді 5 – 7 хвилин. Гриби та цибулю промийте, наріжте, додайте на сковорідку до м'яса й обсмажте до випаровування рідини.

Додайте в сковорідку сметану і перемішайте. Сир натріть на тертці, зелень дрібно наріжте.

Частину сиру покладіть в сковорідку, додайте кріп, перець, мускатний горіх, сіль, перемішайте і вимкніть вогонь.

Гарячий жульєн швидко розкладіть по формах або у велику форму. Зверху присипте сиром, що залишився. Випікайте в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 10 хвилин до рум'яності сиру. Подавайте його гарячим.

Смачного!

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