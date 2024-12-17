В жульєні можна поєднати лисички, печериці, білі гриби з курячим філе. Ця пікантна страва зазвичай запікається в багатій суміші сметани або вершків, а зверху покривається щедрим шаром сиру. Як приготувати жульєн, розповідає 24 канал з посиланням на УНІАН.
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Жульєн з грибами і куркою зі сметаною
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 250 грамів печериць;
– 150 грамів сметани 25%;
– 100 грамів м'якого сиру;
– 1 цибуля;
– кріп на смак;
– мускатний горіх;
– сіль, перець на смак.
Приготування:
- Куряче філе наріжте кубиками і обсмажте на сковороді 5 – 7 хвилин. Гриби та цибулю промийте, наріжте, додайте на сковорідку до м'яса й обсмажте до випаровування рідини.
- Додайте в сковорідку сметану і перемішайте. Сир натріть на тертці, зелень дрібно наріжте.
- Частину сиру покладіть в сковорідку, додайте кріп, перець, мускатний горіх, сіль, перемішайте і вимкніть вогонь.
- Гарячий жульєн швидко розкладіть по формах або у велику форму. Зверху присипте сиром, що залишився. Випікайте в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 10 хвилин до рум'яності сиру. Подавайте його гарячим.
Смачного!
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