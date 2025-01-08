Для приготування пюре не треба багато компонентів, і зазвичай серед них є молоко та масло. Але відкриємо секрет – зробити страву ніжною можна і без них. Як приготувати картопляне пюре без молока і масла, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Як приготувати картопляне пюре без молока і масла

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 морква;

– 1/3 пучка свіжого кропу;

– 1 столова ложка олії;

– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

Почистьте картоплю та поставте відварювати.

Моркву натріть на тертці. Обсмажте її на олії протягом 5 хвилин. Додайте до смаку спеції, якщо є бажання. Подрібніть кріп.

З готової картоплі злийте воду, але трохи лишіть, щоб пюре не було сухим. Перекладіть до неї моркву, кріп. А тепер розімніть все в пюре – готово.

Смачного!

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