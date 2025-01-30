Нежная и сочная грудинка, аппетитный сыр и хрустящая панировка – все это сочетание понравится каждому. Украинская кулинарная блогерка nisenitnitsia_ поделилась рецептом невероятных котлет "Кордон Блю", пишет 24 Канал.

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Котлеты "Кордон Блю"

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 6

Ингредиенты для котлет:

– 3 куриных филе;

– ветчина;

– сыр;

– соль, черный перец – по вкусу.



Для панировки:

– яйца;

– мука;

– панировочные сухари;

– масло для жарки.

Как приготовить котлеты "Кордон Блю": смотрите видео

Приготовление:

Разрежьте филе на две половины, отбейте их, посолите и поперчите.

Выложите на филе ветчину, сыр и хорошо заверните. Затем обмотайте их и поставьте в морозильную камеру на 30 минут.

Достаньте котлеты, снимите пленку и окуните их в муку, затем – в яйцо, далее – в панировочные сухари.

Жарьте котлеты в большом количестве масла до золотистого цвета. Затем запеките блюдо под фольгой в духовке еще 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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