24 Канал со ссылкой на украинского ресторатора Вадима Бжезинского (Павы) рассказывает, как приготовить вкусную пасту "Карбонара". Если тоже обожаете итальянскую кухню, то этот рецепт для вас!
Читайте также Без яиц и муки: правильный рецепт картофельных драников, которые будут вкусными как никогда
Паста "Карбонара" от Павы
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов спагетти твердых сортов;
– 3 яичных желтка;
– 30 граммов пармезана;
– 120 граммов панчетта/подчеревок;
– оливковое масло;
– петрушка;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить "Карбонару": смотрите видео
Приготовление:
- В подсоленной кипящей воде сварите спагетти – примерно 8 минут.
- Отделите желтки от белка.
- Сало или панчетту нарежьте и обжарьте до хрустящих шкварок.
- Добавьте к желткам 1 столовую ложку вытопленного жира, оливковое масло, 20 граммов пармезана и 100 миллилитров отвара из пасты. Перемешайте.
- Выложите пасту на теплую сковороду, добавьте соус из желтков и перемешайте. Соус должен немного загустеть.
- Пасту выложите в тарелку, сверху посыпьте шкварками, натрите 10 граммов пармезана и посыпьте зеленью – петрушка или базилик.
Buon Appetito, что с итальянского "вкусного"!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пасту с креветками.