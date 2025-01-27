24 Канал со ссылкой на украинского ресторатора Вадима Бжезинского (Павы) рассказывает, как приготовить вкусную пасту "Карбонара". Если тоже обожаете итальянскую кухню, то этот рецепт для вас!

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Паста "Карбонара" от Павы

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов спагетти твердых сортов;
– 3 яичных желтка;
– 30 граммов пармезана;
– 120 граммов панчетта/подчеревок;
– оливковое масло;
– петрушка;
– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить "Карбонару": смотрите видео

Приготовление:

  1. В подсоленной кипящей воде сварите спагетти – примерно 8 минут.
  2. Отделите желтки от белка.
  3. Сало или панчетту нарежьте и обжарьте до хрустящих шкварок.
  4. Добавьте к желткам 1 столовую ложку вытопленного жира, оливковое масло, 20 граммов пармезана и 100 миллилитров отвара из пасты. Перемешайте.
  5. Выложите пасту на теплую сковороду, добавьте соус из желтков и перемешайте. Соус должен немного загустеть.
  6. Пасту выложите в тарелку, сверху посыпьте шкварками, натрите 10 граммов пармезана и посыпьте зеленью – петрушка или базилик.

Buon Appetito, что с итальянского "вкусного"!

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