24 Канал з посиланням на українського ресторатора Вадима Бжезінського (Пави) розповідає, як приготувати смачну пасту "Карбонара". Якщо теж обожнюєте італійську кухню, то цей рецепт для вас!
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Паста "Карбонара" від Пави
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів спагеті твердих сортів;
– 3 яєчні жовтки;
– 30 грамів пармезану;
– 120 грамів панчетта/підчеревок;
– оливкова олія;
– петрушка;
– сіль, перець – до смаку.
Як приготувати "Карбонару": дивіться відео
Приготування:
- У підсоленій киплячій воді зваріть спагеті – приблизно 8 хвилин.
- Відділіть жовтки від білка.
- Сало або панчетту наріжте й обсмажте до хрустких шкварок.
- Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 100 мілілітрів відвару з пасти. Перемішайте.
- Викладіть пасту на теплу пательню, додайте соус з жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.
- Пасту викладіть в тарілку, зверху посипте шкварками, натріть 10 грамів пармезану і посипте зеленню – петрушка або базилік.
Buon Appetito, що з італійської "смачного"!
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