24 Канал з посиланням на українського ресторатора Вадима Бжезінського (Пави) розповідає, як приготувати смачну пасту "Карбонара". Якщо теж обожнюєте італійську кухню, то цей рецепт для вас!

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Паста "Карбонара" від Пави

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів спагеті твердих сортів;
– 3 яєчні жовтки;
– 30 грамів пармезану;
– 120 грамів панчетта/підчеревок;
– оливкова олія;
– петрушка;
– сіль, перець – до смаку.

Як приготувати "Карбонару": дивіться відео

Приготування:

  1. У підсоленій киплячій воді зваріть спагеті – приблизно 8 хвилин.
  2. Відділіть жовтки від білка.
  3. Сало або панчетту наріжте й обсмажте до хрустких шкварок.
  4. Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 100 мілілітрів відвару з пасти. Перемішайте.
  5. Викладіть пасту на теплу пательню, додайте соус з жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.
  6. Пасту викладіть в тарілку, зверху посипте шкварками, натріть 10 грамів пармезану і посипте зеленню – петрушка або базилік.

Buon Appetito, що з італійської "смачного"!

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