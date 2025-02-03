Благодарности родных не будет предела, как только вы подадите их к столу. 24 Канал со ссылкой на повара и победителя шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Павы) делится рецептом нежных куриных котлет с лимоном.

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Куриные котлеты от Павы

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного фарша;

– 1 яйцо куриное;

– 100 граммов булочки или мякиша хлеба;

– 100 миллилитров сливок 20-30%;

– 2 лука;

– 1 лимон (цедра и сок);

– 1 чайная ложка паприки копченой;

– масло для жарки;

– 30 граммов сливочного масла;

– 40 граммов петрушки;

– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить куриные котлеты по рецепту Павы: смотрите видео

Приготовление:

Лук почистите, мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости.

Мякоть хлеба замочите в сливках (молоке), пока не размякнет, около 5 минут.

Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте. С лимона натрите цедру и выжмите сок.

В фарш добавьте поджаренный лук, хлеб, петрушку, цедру и сок лимона, яйцо, соль, перец, паприку и 20 миллилитров масла. Хорошо вымешайте фарш.

Сформируйте из фарша котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон, по 5 – 7 минут с каждой.

Готовые котлеты горячими смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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