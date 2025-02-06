Не може не радувати й те, що мак енд чіз готуються дуже швидко – раз-два і готово. Рецептом неймовірно смачних макаронів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм Смачні домашні рецепти.
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Макарони з сиром – рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Як приготувати мак енд чіз: дивіться відео
Приготування:
- Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.
- Паралельно приготуйте соус: на помірному вогні розтопіть масло, додайте борошно, перемішайте. Поступово влийте молоко і доведіть соус до загустіння.
- Натріть сир на грубій тертці.
- Посоліть, додайте мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проваріть разом ще 2 хвилини.
- Процідіть макарони, додайте до соусу та проваріть разом ще хвилинку.
- Подавайте страву одразу до столу. Вона має бути гарячою.
Смачного!
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