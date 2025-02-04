Если вы именно тот, кому постоянно не хватает времени на приготовление вкусной пищи, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку! Приготовить вкусный ужин можно всего за 30 минут, сообщает 24 Канал.

Читайте также: Какой приготовить обед на работу: идеи на каждый день

Рецепты, которые можно приготовить на ужин быстро и легко

Гнезда со спагетти с фаршем, сыром и помидорами



Вкусный рецепт блюда из спагетти и фарша на ужин

Гнезда со спагетти с мясным фаршем, помидорами и сыром, запеченные в духовке, – это очень вкусное блюдо. Если вы любите макароны с мясом, то обязательно попробуйте приготовить спагетти по этому рецепту.

Ингредиенты:

Спагетти – 400 граммов;

Фарш мясной (куриный или свиной) – 250 граммов;

Помидор – 100 граммов;

Сир твердый – 50 граммов;

Лук репчатый – 50 граммов;

Подсолнечное масло – 1 столовая ложка;

Кетчуп – 2 столовые ложки;

Майонез – 2 столовые ложки;

Петрушка свежая (для подачи) – по вкусу;

Вода – 50 – 70 граммов;

Соль по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления спагетти с фаршем:

Прежде всего подготовьте продукты. Кетчуп и майонез смешайте для соуса. Лук потрите и добавьте в фарш. Посолите, поперчите и перемешайте. В кастрюле дайте закипеть 2 л воды, добавьте 2 ч. л. соли. Варите спагетти в воде около 5 – 6 минут до полуготовности. Воду всю не сливайте, оставьте 50 – 70 миллилитров. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите спагетти в форму в виде гнезд. Для этого надо накрутить их на вилку, сделав внутри место для начинки. Для вашего удобства, готовые гнезда со спагетти можно купить в магазине. Смажьте гнезда из спагетти соусом. В углубление положите фарш. На каждое гнездо поставьте кусочек помидора. Сверху на мелкой терке натрите сыр. В форму вылейте воду, оставшуюся после варки макарон. Запекать в духовке такие гнезда нужно 20 – 25 минут при 180 градусах. Если фарш свиной, а не куриный – увеличьте время приготовления на 15 минут. Подавать к столу гнезда из фарша и сыра можно посыпав мелко петрушкой или укропом.



Спагетти с фаршем и сыром поразят своим вкусом каждого

Жаркое по-домашнему

Ингредиенты:

1,5 килограмма картофеля;

500 граммов мяса (свинина);

1 лук;

1 морковь;

1 лавровый лист;

1 пучок укропа;

соль, перец.

Рецепт приготовления тушеной картошки с мясом:​

Нарежьте мясо кубиками и положите на раскаленную сковородку с небольшим количеством масла. Жарьте мясо на большом огне в течение 5 минут. После того, как мясо зарумянится – огонь уменьшить. Пока жарится мясо, небольшими кубиками порежьте лук. Натрите на крупной терке одну морковь. Добавьте порезанный лук к мясу и жарьте 2-3 минуты. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2 минуты. Мясо с овощами залейте стаканом кипятка и тушите на небольшом огне. Порежьте картофель маленькими кубиками и положите в кастрюлю. Сюда же выложите тушеное мясо с овощами. Залейте все кипятком так, чтобы вода покрыла картофель. Посолите, поперчите и перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте лавровый лист и накройте крышкой. Тушить 15-20 минут. К столу подавайте с мелко нарезанным укропом.



Жаркое по-домашнему

Паста карбонара с курицей

Ингредиенты:

400 г спагетти твердых сортов;

200 г куриного филе;

3 яйца;

100 мл сливок;

50 г твердого сыра;

2 зубчика чеснока;

специи.

Рецепт приготовления карбонара с курицей:

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до полной готовности. Добавьте к мясу измельченный чеснок и сливки. Протушить все на легком огне, добавив к соусу специи по вкусу (соль, перец, базилик). В отдельной посуде сварите спагетти. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли и потертым сыром. Высыпьте готовое спагетти к мясу и залейте все взбитым яйцом. Протушите карбонару в течение 5 минут на легком огне.



Паста карбонара с курицей

Жульен с грибами и курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

шампиньоны (или лесные грибы) – 300 г;

лук – 200 г;

твердый сыр – 200 г;

сливки (или сметана) – 300 г;

мука – 2 ст.л .;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло – по вкусу.

Рецепт приготовления жульена с грибами и курицей:

Куриное филе отварите до готовности. Охладите и нарежьте соломкой. Лук и грибы почистите и также нарежьте соломкой. Обжарьте лук на растительном масле, добавьте грибы и жарьте 10-15 минут, чтобы испарилась вся жидкость. Добавьте филе, посолите, поперчите и снимите с огня. На сухой сковороде обжарьте муку. Добавьте сливки, посолите, поперчите и доведите соус до кипения. Добавляем в соус грибы с луком и курицей. Перемешайте и снимите с огня. Натрите сыр на терке. В форму для выпечки выложите массу из грибов и мяса, посыпьте сыром. Ставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут до золотистого цвета. Форму не накрывайте крышкой. Подавайте горячим.



Жульен с грибами и сыром

Греческий салат

Ингредиенты:

2 средних спелых помидора;

200 г спелых помидоров черри;

1 средняя очищенная луковица;

1 огурец;

1 горсть свежего укропа;

1 зеленый перец;

1 горсть свежих листьев мяты;

1 большая горсть черных оливок без косточек;

1 столовая ложка красного винного уксуса;

3 столовые ложки оливкового масла;

морская соль;

1 чайная ложка сушеного орегано;

200 г сыра фета.

Рецепт приготовления греческого салата на ужин:

Нарежьте средний помидор на небольшие дольки, а помидоры черри разрежьте пополам. Положите все помидоры в большую салатницу. Нарежьте лук тоненькими полосками и добавьте к помидорам. Огурец нарежьте толстыми ломтиками. Из перца удалите косточки и нарежьте кольцами и добавьте их в салат вместе с огурцом. Мелко порубите укроп и большую часть листьев мяты. Переложите нарезанную зелень в миску с салатом, выжмите оливки таким образом, чтобы выдавить из них остатки жидкости, потом тоже положите в салат. Добавьте щепотку соли, красный уксус и оливковое масло. Быстро перемешайте все руками. Дайте салату постоять около минуты, чтобы овощи впитали в себя дополнительные вкусы и ароматы. Сверху положите большой кусок сыра фета и несколько оливок. Посыпьте орегано и листьями мяты, сбрызните оливковым маслом.



Рецепт греческого салата на ужин от Джейми Оливера

Фрикадельки от Франчески



Что приготовить на ужин – рецепт фрикаделек

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша;

40 г молотых сухарей и немного для панировки;

30 г тертого сыра;

175 мл молока;

150 мл оливкового масла Extra Virgin;

800 г консервированных томатов в собственном соку;

2 лавровых листа;

2 зубчика чеснока (мелко натереть);

1/2 пучка петрушки (мелко порубить);

1 ч.л. сушеного орегано;

2 яйца;

щепотка перца чили.

Рецепт приготовления фрикаделек на ужин:

Смешайте все ингредиенты для фрикаделек – фарш, сухари, тертый сыр, молоко, чеснок, петрушку, орегано, яйца и перец чили. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите полученный фарш на небольшие кусочки по 45 г и скатайте из них шарики. Они должны получиться не слишком плотными. Обваляйте мясные шарики в молотых сухарях. Разогрейте духовку до 190С. Оливковое масло прогрейте на сковороде и обжарьте на нем мясные шарики до корочки. Переложите в противень для запекания, добавьте консервированные томаты, добавьте оливковое масло, соль и лавровые листы. Запекайте 30 минут, каждые 10 минут поливайте фрикадельки соусом. Подавайте присыпав тертым сыром.

Читайте также: Что приготовить из картофеля: три простых рецепта от Гордона Рамзи

Запеченные куриные крылышки с травами



Что приготовить на ужин – рецепт запечних куриных крылышек

Ингредиенты:

1 кг куриных крыльев без кончиков;

3 ст.л. оливкового масла;

сок половинки лимона;

порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени.

Рецепт приготовления куриных крылышек на ужин:

Разогрейте духовку до 220С. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку. Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.

Читайте также: Что приготовить на ужин в мультиварке: рецепты вкусных блюд

Куриная грудка с тушеными овощами и картофельной запеканкой



Что приготовить на ужин – рецепт куриной грудки с картофельной запеканкой

Ингредиенты:

800 г картофеля;

3 луковицы;

оливковое масло;

1 куриный бульонный кубик;

½ пучка свежего базилика;

100 мл сливок;

30 г сыра пармезан;

4 куриные грудки весом по 120 г;

несколько веточек свежего розмарина;

2 ломтика бекона;

200 г лука-порей;

200 г шпината;

200 г замороженного гороха.

Рецепт приготовления куриной грудки с тушеными овощами и картофельной запеканкой на ужин:

Разогрейте духовку в режиме гриль и вскипятите воду. Нарежьте картофель тонкими слайсами, залейте кипятком и оставьте вариться под крышкой в течение 8-10 минут. Очистите лук и нарежьте так же, как картофель. Обжарьте на оливковом масле лук вместе с морской солью, черным перцем и бульонным кубиком. Если лук будет пригорать, добавьте немного воды. Выложите курицу на лист бумаги для запекания, натрите солью, перцем и посыпьте розмарином. Отбейте грудки скалкой. Обжарьте курицу на сковороде с 1 столовой ложкой оливкового масла по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и готовности. Слейте воду с картофеля, добавьте лук, перемешайте и выложите в форму для запекания. Залейте сливками, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку. Лук-порей порежьте вдоль, промойте и мелко порежьте. Тушите с 1 ложкой оливкового масла, постоянно помешивая. Порежьте бекон и добавьте к курице, слегка обжарьте. Добавьте шпинат и горох к луку-порей и тушите, пока горох не станет мягким. Выложите курицу на "подушку" из овощей и подавайте с картофельной запеканкой.

Читайте также: Рецепты шашлыка из свинины, баранины и курицы, которые можно приготовить на природе

Гратен из цукини



Что приготовить на ужин – рецепт гратена из цукини

Ингредиенты:

2 ст. л. утиного жира (или оливкового масла);

3 луковицы, очень тонко нарезать;

180 г риса басмати;

7 средних цуккини, тонко нарезать (можно заменить на обычный кабачок);

500 мл куриного или овощного бульона;

150 г твердого сыра;

морская соль и молотый черный перец;

оливковое масло.

Рецепт приготовления гратена из цуккини на ужин:

Поставьте на слабый огонь большую сковороду, добавьте в нее утиный жир (или оливковое масло) и немного воды. Когда жир растопится и нагреется, добавьте нарезанный лук и жарьте, пока он не станет мягким. Тем временем тщательно промойте рис холодной проточной водой. Когда лук будет готов, добавьте в сковороду цуккини и рис. Перемешайте и влейте горячий бульон. Прибавьте огонь и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В смеси должна остаться жидкость, поэтому при необходимости долейте немного бульона. Снимите сковороду с огня и добавьте в нее 100 г тертого сыра. Приправьте солью и перцем по вкусу. Смажьте маслом форму для запекания или неглубокую керамическую кастрюлю. Выложите в форму смесь таким образом, чтобы большая часть ломтиков цукини была сверху – тогда жидкость будет меньше выкипать. Посыпьте сыром, который остался. Поставьте в духовку, разогретую до 190С, на 20 минут. Верх гратена должен подрумяниться, а рис полностью свариться и впитать большую часть жидкости. Подавайте с мясом или рыбой и свежим овощным салатом. По желанию – посыпьте сверху кукурузой.

Читайте также: Горячий шоколад для взрослых: несколько простых рецептов

Спагетти с фрикадельками



Что приготовить на ужин – рецепт спагетти с фрикадельками

Ингредиенты:

500 г спагетти;

800 г консервированных томатов в собственном соку;

250 г говяжьего фарша;

250 г свиного фарша;

2 кусочка черствого хлеба (предварительно удалить кожицу);

несколько листьев свежего базилика;

1 веточка свежего розмарина;

половинка сушеного перца чили;

1 яйцо;

морская соль и молотый черный перец.

Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками на ужин:

Измельчите 2 кусочка черствого хлеба до состояния мелкой крошки. Порубите листья базилика и розмарина, в большой миске смешайте с говяжьим и свиным фаршем. Покрошите в блюдо перец чили, добавьте сырое яйцо и крошку из хлеба. Посолите и поперчите, все смешайте и раскатайте шарики диаметром 1,5 см (в среднем, их должно получиться 40 штук). Выложите консервированные томаты в большую сковородку и поставьте ее на медленный огонь. В другую сковороду влейте столовую ложку оливкового масла, поставьте на средний огонь и выложите фрикадельки, обжаривайте их в течение 5-10 минут, до образования золотистой корочки. Переложите подрумяненные фрикадельки в сковороду к соусу, перемешайте, накройте крышкой и оставьте тушиться до полной готовности фрикаделек. За 10 минут до готовности фрикаделек – опустите спагетти в кипящую подсоленную воду и варите до полной готовности, периодически помешивая. Когда спагетти достигнут состояния "аль денте" (останутся твердоватыми, но уже не будут жесткими), откиньте на дуршлаг. Добавьте пасту к фрикаделькам в соусе. Или разложите пасту по глубоким тарелкам, сверху положите фрикадельки и полейте соусом, украсьте тертым пармезаном, листьями базилика и несколькими каплями оливкового масла.

Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками от Джейми Оливера (видео)

Паста с травами

Ингредиенты:

3 яйца;

300 граммов спагетти;

свежая петрушка, базилик;

100 граммов тертого пармезана;

8 ст. л. сливочного масла;

соль, перец по вкусу.

Рецепт приготовления пасты с травами на ужин:

Отварите спагетти до состояния аль денте (около 7 минут в кипящей воде в зависимости от вида макарон). Пока макароны варятся, разбейте яйца, добавьте к ним травы, пармезан, специи и хорошо взбейте. Когда паста будет готова, слейте воду и верните спагетти в горячую кастрюлю. Залейте макароны яичной смесью, интенсивно перемешайте в течение 2 – 3 минут. Добавьте сливочное масло и перемешайте еще раз. По желанию, в пасту можно добавить любые ингредиенты, которые вам по вкусу: томаты, креветки или тунец.



Паста с травами