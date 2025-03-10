Приготовление жареной рыбы не потребует много времени, однако точно подарит отличный результат. Сочетание нежного мяса и хрустящей корочки просто не может оставить равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на shuba.
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Рецепт жареной рыбы
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм рыбы;
– 4 столовые ложки муки;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 лимон;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала тщательно очистите рыбу от чешуи, выпотрошите ее и хорошо промойте как сверху, так и внутри. Затем нарежьте рыбу на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра.
- В неглубокой тарелке смешайте муку, панировочные сухари, соль и перец, тщательно перемешивая смесь.
- Обваляйте каждый кусочек рыбы в этой смеси.
- Разогрейте сковороду с оливковым или подсолнечным маслом. Положите подготовленные кусочки рыбы на сковороду и обжарьте их с обеих сторон до появления великолепной золотистой корочки – примерно по 5 – 7 минут с каждой стороны.
- После жарки выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, затем аккуратно переложите ее на сервировочную тарелку и подавайте с ломтиками лимона.
Приятного аппетита!
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